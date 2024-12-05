Общество 05.12.2024 в 11:08

Жителю Муйского района присудили 500 часов обязательных работ

Он три раза попадался за рулем без прав
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителю Муйского района присудили 500 часов обязательных работ

Жителю Муйского района присудили 500 часов обязательных работ. Он три раза попадался за рулем без прав.

- Мужчина попался на глаза сотрудникам полиции, когда ехал на «УАЗе» без государственного регистрационного знака. При проверке документов выяснилось, что он был лишен права управления транспортными средствами. – сообщили в службе судебных приставов.

По решению мирового судьи водителю было назначено административное наказание в виде обязательных работ.

Под контролем судебных приставов мужчина отработал 200 часов в Муйском лесхозе, куда был направлен в качестве рабочего для выполнения хозяйственных работ.

До этого мужчина два раза попадался также без прав. В 2021 году нарушитель общественного порядка отработал 100 часов. В 2023 году мужчина отработал 200 часов по решению суда.

 

Фото: loon.site

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