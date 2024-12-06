Общество 06.12.2024 в 09:48

Театр «Ульгэр» готов на 85 процентов

Но работников на стройке вдвое меньше, чем нужно
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театр «Ульгэр» готов на 85 процентов

Театр «Ульгэр» готов на 85 процентов. Но работников на стройке вдвое меньше, чем нужно.

- Сегодня с мэром Улан-Удэ Игорем Юрьевичем Шутенковым проинспектировали ход строительства самых крупных объектов в городе. В первую очередь проверили как продвигаются работы на театре «Ульгэр». Объект, который, к сожалению, на сегодня вызывает наибольшее беспокойство, - говорит Евгений Луковников.

В здание завели тепло. Ведутся электромонтажные работы с установкой щитов, прокладка и изоляция воздуховодов, делают стяжку полов в подвальных помещениях, отделочные и сантехнические работы. Строительная готовность - 85%. Подрядчик заверяет, что к концу года успевает завершить общестроительные работы.



- Напомню, что в процессе реконструкции в проектную документацию вносились изменения, поскольку речь идёт об объекте культурного наследия. Поэтому сдвинулись сроки. Во-вторых, есть сложности с логистикой импортного оборудования и отделочных материалов из-за границы, - отметил Луковников.

На строительной площадке сегодня работает 35 человек. Подрядчику поручено нарастить количество рабочей силы до 70 человек. Управление капитального строительства ежедневно находится на объекте и контролирует строительство.

 

Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова

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