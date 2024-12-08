У «наружки» выявили проблемы

В Улан-Удэ по-прежнему не решена проблема несоответствия дорожных знаков ГОСТ «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Знаки» и засилья коммерческой рекламы на дорогах города. Это отвлекает водителей и приводит к уменьшению безопасности дорожного движения. Весной 2024 года общественники города направили в прокуратуру республики целый список бракованных дорожных знаков и конструкций и призвали переделать дорожную разметку. Спустя без малого год можно констатировать – дорожники выполнили лишь часть претензий, и многие знаки до сих пор установлены с грубейшими нарушениями.Как и в начале года, сегодня значительную часть претензий к дорожникам можно связать с проспектом Автомобилистов. Который и тогда, и сегодня является фактически проспектом дорожных нарушений.Так, по-прежнему у водителей и пешеходов возникают вопросы к обустройству АЗС «БРК», расположенной на проспекте Автомобилистов (на выезде с него в сторону кольца в 20А квартале). С правой стороны дороги пешеходов, желающих перейти проезжую часть, закрывает от водителей стела АЗС «БРК» со встроенным информационным светодиодным экраном. Стела высотой с ширину проезжей части (более семи метров) установлена на бетонном основании рядом с проезжей частью. Яркими меняющимися картинками на экране она отвлекает автомобилистов, а ночью чересчур контрастирует своим насыщенным цветом и яркостью с окружающей темнотой. Тем самым ослепляя подъезжающих к пешеходному переходу водителей и не только их.Прибавилась еще одна проблема. Одну из заправочных колонок установили чуть ли не на проезжей части параллельной дороги. Каким образом на ней будет заправляться габаритная машина, чтобы не создавать помехи автомобильному потоку – непонятно. Ясно только одно – вынося колонку к довольно оживленной трассе, владельцы АЗС, видимо, рассчитывают, что автомобилисты будут совершать спонтанные покупки: ехал, наткнулся на бензоколонку и совершил спонтанную покупку. Хороший маркетинговый ход, за исключением того, что машина, остановившаяся прямо на обочине, чтобы заправиться, может стать помехой для едущих сзади автомобилей. Да и сама колонка на дороге является источником повышенной опасности. Все-таки бензин в ней находится, не вода.Напротив проспекта Автомобилистов, 5, практически на проезжей части, на массивном бетонном основании установлена реклама. В виде огромного резинового колеса. Выглядит внушительно, но колесо вступает в противоречие и с законом о рекламе, и с законом о безопасности дорожного движения.Чтобы обойти нарушение, возле рекламной конструкции, создающей помехи и отвлекающей водителей от дорожной обстановки, решили просто поставить туда дорожный знак «Объезд препятствия слева». Теперь знак фактически рекламу прикрывает. При том, что наружная реклама, представляющая из себя старую резину, выделяет вредные вещества как на солнце, так и под дождем, и относится к четвертому классу опасности загрязняющих веществ. Однако это никого не беспокоит. Рядом на дороге валяется целый «склад» использованных шин, но никакой реакции со стороны контролирующих структур нет.К «художествам» в области дорожных знаков явно прибавился коммерческий интерес. Многие знаки вдруг стали прямиком направлять автомобилистов к бизнесменам. Добавим, что названий коммерческих фирм и рекламы на дорожных знаках не должно быть в принципе. Ведь автомобилисты на дороге должны информироваться по дорожной ситуации, а не глазеть на рекламу.Например, на съезде с проспекта Автомобилистов расположили знак в виде желтого металлического робота, собранного из старых автозапчастей, который направляет водителей сразу же в автосервис.Также на автомагистрали не убрана известная многим автомобилистам города бетонная опорная плита на въезде в магазин «Автотрейд». Водители ее часто не замечают, портят пороги машин, наскакивают, ломают подвески и сносят картеры двигателей. Плита принадлежит МУП «Водоканал». После нашей публикации дорожники уменьшили высоту препятствия, отдолбив лишний бетон и покрасив ее в желтый цвет. Из плиты торчит арматура, а вокруг нее - ямы. Сама плита по-прежнему лежит на проезжей части, создавая опасное препятствие для машин.Далее, не доезжая к перекрестку проспекта Автомобилистов и улицы Ботанической, по-прежнему видна металлическая стойка со знаком «Пешеходный переход». Два знака, размещенных там, разительно отличаются друг от друга, имеют разный цвет и форму фигурок. Один из них напоминает какую-то мазню. Более того, устроители сэкономили на длине стойки – по ГОСТу знак должен висеть минимум на середине полосы. А он явно недотягивает по расстоянию. По-прежнему он висит криво.Также бросается в глаза еще одно дорожное безобразие. Неподалеку от проспекта Автомобилистов, 16, «вбухали» рекламную конструкцию прямо на парковку с разметкой под машины. Занимает она сразу два машино-места. Судя по всему, здесь имеет место коммерческий договор на размещение рекламной конструкции, поэтому автомобилисты будут проезжать мимо. Причем не для всех это соседство оказалось полезным: бетонное основание рекламной конструкции сильно повреждено, видимо, как раз паркующимися машинами.В прокуратуре республики еще весной этого года выявили факты неправильного применения дорожных знаков и другие нарушения, отправив представление в администрацию города с длинным списком нарушений, которые необходимо устранить. Коммунальщики выполнили только часть работ. Почему? Да кто бы знал. У Егорки одни отговорки.Например, по треугольнику видимости вблизи проспекта Автомобилистов, 12/1, который, по признанию чиновников, «не был обеспечен светофором ввиду нахождения в данной местности салона цветов «Крона». В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения собственник цветочного салона на пешеходном переходе за счет собственных средств установит светофорный объект до 15 мая 2024 года». Такое обещание давали в администрации города. Но бизнесмен светофор так и не поставил. Так что воз и ныне там, вернее, проблемы с безопасностью, которые создает салон цветов, загораживая видимость для водителей, которые едут по дороге и по-прежнему в упор не видят пешеходов.Поэтому ситуация в целом остается напряженной. Яркие и заметные рекламные щиты отвлекают водителей от дороги, что увеличивает риск ДТП. Информационная перегрузка также дает о себе знать: большое количество рекламных материалов может создавать визуальный шум и затруднять восприятие важной информации, такой как дорожные знаки и сигналы. Бракованные кривые знаки по-прежнему вводят автомобилистов в заблуждение.