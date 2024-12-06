Социальный фонд Бурятии не платил пособие женщине с двумя детьми. Ей три раза было отказано в назначении ежемесячного пособия. Супруг женщины обратился в Генпрокуратуру России.

- Супруга заявителя трижды обращалась в региональное отделение Фонда с заявлениями о назначении данного вида пособия. Женщина, на воспитании которой более 6 лет находились два ребенка супруга от предыдущего брака, без надлежащих разъяснений о порядке оформления выплат трижды получала отказы, - сообщили в генпрокуратуре России.

При содействии прокуратуры республики в суд направлено заявление об усыновлении (удочерении) детей, которое удовлетворено.

С учетом изменения состава семьи Фондом принято решение о назначении ежемесячного пособия, которое получено в размере 68,9 тыс. рублей.

В ходе проверки прокуратуры выявлены нарушения в деятельности Фонда при назначении и выплате ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей 47 семьям. По результатам прокурорского вмешательства им выплачены пособия на сумму свыше 846 тыс. рублей.

Фото: loon.site