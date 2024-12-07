Общество 07.12.2024 в 15:22

В Улан-Удэ прошло открытие зимнего спортивного сезона

Активных горожан поприветствовал заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошло открытие зимнего спортивного сезона

Сегодня на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» состоялась торжественная церемония открытия зимнего спортивного сезона в городе Улан-Удэ. На празднике присутствовали рабочие и спортивные коллективы, школьники и студенты, представители ВУЗов и СУЗов.

Любителей зимнего сезона поприветствовал почетный гость, заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета Анатолий Белоусов.

«От себя лично, от депутатов Улан-Удэнского городского Совета, поздравляю всех любителей зимних видов спорта с официальным открытием сезона! Сегодня у нас прекрасная погода, замечательный праздник, прекрасное настроение!», – сказал депутат. – «Наши базы уже готовы принять любого желающего заниматься зимним видом спорта. Отличает таких людей в первую очередь здоровье. Люди, которые занимаются зимними видами спорта никогда не болеют, особенно простудными заболеваниями».


В этом зимнем сезоне для горожан подготовлено 187 спортивных объектов, это на пять больше, чем в прошлом году. Будет залито 20 хоккейных кортов, обустроено 157 мини-футбольных полей и других игровых площадок. В том числе для улан-удэнцев будет функционировать 7 катков и 6 лыжных баз.

На лыжах можно будет покататься на территории комплексов «Снежника» и «Гора Орлиная», в лагерях «Зорька», «Огонек» и «Березка», а также на лыжной базе ВСГУТУ. На коньках горожане смогут прокатиться с ветерком на центральном стадионе, в парках «Юбилейный» и «Кристальный», на катке при СШОР №10, а также на базе отдыха «ОранжХаус» и на ледовой арене «ICEметр». Что касается спортивных площадок и хоккейных коробок во дворах и на территории школ, то здесь с ребятишками будут заниматься дворовые инструкторы.

Фото: «Номер один»

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