Нейрохирурги из Бурятии спасли руку пациенту

После получения травмы пациент не смог совершать активные движения в локтевом суставе, возникла потеря чувствительности и постоянная боль в руке. Что явилось следствием полного разрыва локтевого нерва, который отвечает за чувствительность, а также обеспечивает движение мышц предплечья и кисти. Отсутствие лечения приводит к атрофии мышц и инвалидности.



После осмотра пациента врачом-нейрохирургом принято решение об оперативном вмешательстве. Операция проводилась в два этапа. На первом этапе хирурги освободили нервный ствол от сдавливающих тканей. На втором — восстановили локтевой нерв.





- Посттравматические невралгии могут возникать при различных травмах (переломы, резаные раны, последствия взрывной волны) и требуют внимательной работы со стороны узкопрофильных специалистов. Реабилитационный период после подобных вмешательств довольно длительный, поэтому пациентам следует набраться терпения в восстановлении функций, – поделился врач-нейрохирург РК БСМП им. В.В. Ангапова Арья Гончиков.



На данный момент пациент продолжает лечение под наблюдением врачей.

Фото: Минздрав РБ