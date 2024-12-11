В Бурятии вырос интерес к французскому

По данным Авито Услуг самыми востребованными по абсолютным показателям спроса среди учеников и их родителей стали репетиторы по математике, английскому и русскому языкам. Эти предметы неизменно занимают лидирующие позиции благодаря их ключевой роли в школьной программе и подготовке к ЕГЭ.

Насчет предметов по выбору за этот год чаще всего поступали обращения к репетиторам по химии, физике и информатике. Далее идут репетиторы по биологии, обществознанию и истории.

Для изучения иностранных языков, помимо английского, жители Дальневосточного федерального округа зачастую обращались к репетиторам по французскому.

«Спрос на учителей французского языка увеличился на 160%. К репетиторам по испанскому и китайскому жители обращаются на 100% и 84% чаще, чем в прошлом году», – отмечает пресс-служба Авито.

А вот японский язык занял последнюю строчку в рейтинге. Спрос вырос всего лишь на 37%.

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