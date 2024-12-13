Два студента из Бурятии стали победителями конкурса МНОЦ «Байкал»

Два студента Бурятской ГСХА стали победителями конкурса межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Они представили научные проекты по размножению клубней картофеля.

- Студенты агрономического факультета Бурятской ГСХА Дарья Бабкина и Владимир Соколов выиграли в конкурсе Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области на лучшую выпускную квалификационную работу, выполненную в интересах индустриальных партнеров МНОЦ «Байкал», - сообщает пресс-служба БГСХА.

Ребята подготовили дипломные проекты по приоритетному направлению «АгроБиоФармТехнологии» под руководством доцента кафедры «Общее земледелие» Виктора Соболева. Победители получат стипендию в размере 30 000 рублей.

- Моя выпускная квалификационная работа на тему «Технология микроклонального размножения картофеля». Задача заключалась в теоретическом изучении и практической инструкции технологии создания пробирочных растений картофеля методом выделения меристемной ткани и дальнейшей их адаптации для получения миниклубней, - рассказывает Дарья.

Дипломный проект Владимира посвящен ускоренному размножению клубней картофеля в экспериментальной аэропонной установке. Студенты в своих работах представили практическую часть и экономически ее обосновали.

Всего в конкурсе приняли участие 28 студентов выпускных курсов очной формы обучения из вузов, входящих в состав центра.

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