96 детей в Бурятии стали участниками проекта «Доктор Лошадь». Проект помогает детям с неврологическими нарушениями, ДЦП, РАС пройти реабилитацию с помощью верховой езды.

Проект стартовал в марте этого года. Реабилитацию все маленькие пациенты прошли бесплатно, так как проект получил поддержку Президентского фонда. Организован Детской республиканской клинической больницей совместно с конным клубом «Гарцующий пони».

- Мы прошли курс иппотерапии. Комиссия оценила состояние здоровья и никаких противопоказаний для занятий не было. Первый раз, когда сын сел на лошадь, у него был страх, но с каждым днем ребенок становился все более уверенным. 12 дней откатали и результатом стала хорошая осанка, сидеть стал устойчивее, - рассказывает мама одного из детей.

Иппотерапия не входит в утверждённую программу медицинской реабилитации, но благодаря президентскому гранту в Бурятии появилась возможность применить ее в комплексе с общепринятыми методами.

- Иппотерапия оказывает комплексное воздействие на организм: укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает координацию, тренирует выносливость и благотворно влияет на нервную систему. В комплексе с основной реабилитацией, иппотерапия даёт ещё более положительный эффект, - говорит заведующая отделением медицинской реабилитации ДРКБ Виктория Касимова.



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