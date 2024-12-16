В Улан-Удэ третий мост через Уду превращается в долгострой

Ситуация на строительстве третьего моста через Уду в Улан-Удэ, похоже, входит в период турбулентности.«Действительно, проект затягивается по ряду причин. Произошел перенос финансирования, окончание строительства намечено на 2027 год. Лимиты ограничены. Сегодня процесс идет, но не так интенсивно. Министерство транспорта Российской Федерации сроки реализации для нас продлило. Сегодня сам подрядчик находится в зоне риска, мы сейчас рассматриваем этот вопрос», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Одному из основных акционеров компании «Хотьковский мост», которая ведет строительство, недавно были предъявлены требования со стороны его деловых партнеров. Есть опасения, что разворачивающаяся ситуация способна оказать отрицательное влияние на возведение третьего моста, так как отразится на компании.Решение продолжать сотрудничество с «Хотьковским мостом» по мосту через Уду будет принято в ближайшее время, до конца этой недели. Не исключено, что контракт с компанией расторгнут и власти будут искать нового подрядчика.«Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть контракт. По ряду причин. Это невыполнение графика производства работ, непредоставлеие банковской гарантии, невыполнение финансового графика и т. д.», - сообщил зампред правительства, отметив, что в случае расторжения оно пройдет в достаточно жестком порядке.«У нас есть возможность без суда расторгнуть. На наш взгляд, у нас есть основания для расторжения. А дальше, если у подрядчика будет желание доказать, что мы что-то трактуем не так, то он может пойти в суд», - пояснил Евгений Луковников.Третий мост очень важен для транспортной системы столицы Бурятии. Это будет не только непосредственно мостовой переход через Уду, но и подходы-развязки к нему, включая два путепровода. Железную дорогу пересекут методом обустройства тоннеля под путями.«Объект уже уходит в долгострой. А долгострой - это дополнительные затраты финансов. Естественно, инфляция, как говорится, деньги у нас «подъедает», - сказал Евгений Луковников.Напомним, что помимо третьего моста в городе планируется построить несколько других путепроводов.«Два находятся в проектировании. Это Читинский переезд и Стеклозавод. Финансирование еще на два у нас подтверждено, будем заходить в реализацию этих проектов», - пояснил зампред правительства.На Читинском переезде путепровод будет в районе улицы Хахалова, тоннельного типа. Он приурочен к третьему мосту. На Стеклозаводе наземный путепровод будет в створе ул. Воронежской. В настоящее время готовится техническое задание на проектирование по путепроводу в мкрн. Горького в створе ул. Орловской. В мкрн. Почтовый в районе мкрн. Мелькомбинат тоже хотят обустроить путепровод. Это первоочередные задачи.В целом в Улан-Удэ намечены места для возведения около семи путепроводов. Хотелось бы также провести капремонт трех путепроводов советских времен на проспекте Автомобилистов (в т. ч. мост через реку Уду). Но все зависит от финансирования.На строительстве в Улан-Удэ важных объектов смена подрядчика не новость, как и некие финансовые стороны.Так, строительство зданий для Национального музея и театра «Байкал» идет по концессии. Пока все продвигается по графику, с окончанием в первом квартале 2026 года. Но стремительный рост банковских ставок по кредитам все равно порождает ряд моментов. Финансовая модель основывалась на одних показателях, и сейчас финмодель немного перерабатывается. По зданию театра произошла смена генерального подрядчика. По музею продолжает работать старый генподрядчик.По работам по театру кукол «Ульгэр» тоже кое-что пришлось перенести на более поздний срок. Но в 2025 году объект обещают закончить. Подзадержались необходимые поставки из КНР - все окончательно должно поступить к концу января будущего года.