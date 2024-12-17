На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров. С 14 октября 2024 года в России ужесточили наказание за скрытые госномера. Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет.

Специалисты Бурятрегионавтодора начали активную работу по выявлению нарушителей, скрывающих государственные регистрационные знаки. Кроме этого, совместно с сотрудниками ГИБДДД регулярно проводятся рейды по соблюдению правил перевозки грузов на региональных дорогах.

- Водители большегрузных машин чаще всего скрывают номерные знаки на автоматических пунктах весогабаритного контроля, чтобы избежать фиксации перегруза или негабарита. Нарушения правил перевозки груза не только провоцируют ДТП, но и наносят ущерб дорожному полотну. Мы регулярно проводим мероприятия, чтобы предотвратить подобные случаи и сохранить наши дороги, — рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

На прошлой неделе во время очередного рейда в Прибайкальском районе на участке 164+700 км региональной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян проверили четыре грузовых транспортных средства, у одного из них госномер был не читаем. В отношении нарушителя составили протокол.

Напомним, в конце ноября пункты автоматического весогабаритного контроля, расположенные на региональных дорогах, оснастили новой системой, которая распознает скрытые госномера.

Всего на основных магистралях, ведущих в столицу Бурятии, работают шесть таких комплексов.

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»