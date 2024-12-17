Общество 17.12.2024 в 11:09

На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров

Нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров

На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров. С 14 октября 2024 года в России ужесточили наказание за скрытые госномера. Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет.

Специалисты Бурятрегионавтодора начали активную работу по выявлению нарушителей, скрывающих государственные регистрационные знаки. Кроме этого, совместно с сотрудниками ГИБДДД регулярно проводятся рейды по соблюдению правил перевозки грузов на региональных дорогах.

- Водители большегрузных машин чаще всего скрывают номерные знаки на автоматических пунктах весогабаритного контроля, чтобы избежать фиксации перегруза или негабарита. Нарушения правил перевозки груза не только провоцируют ДТП, но и наносят ущерб дорожному полотну. Мы регулярно проводим мероприятия, чтобы предотвратить подобные случаи и сохранить наши дороги, — рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

На прошлой неделе во время очередного рейда в Прибайкальском районе на участке 164+700 км региональной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян проверили четыре грузовых транспортных средства, у одного из них госномер был не читаем. В отношении нарушителя составили протокол.

Напомним, в конце ноября пункты автоматического весогабаритного контроля, расположенные на региональных дорогах, оснастили новой системой, которая распознает скрытые госномера.

Всего на основных магистралях, ведущих в столицу Бурятии, работают шесть таких комплексов.

 

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»

Все новости

На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
17.12.2024 в 11:09
В Бурятии сгоревшую школу недавно ремонтировали
17.12.2024 в 10:47
Депутаты горсовета Улан-Удэ поговорили о положении комитета по ГО и ЧС
17.12.2024 в 10:45
11 лет «строгача» получил житель Улан-Удэ за осквернение бюста и подготовку к диверсии
17.12.2024 в 10:23
В Бурятии с ТГК-14 взыскали экологический ущерб
17.12.2024 в 10:21
Буряад Уласай Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
17.12.2024 в 09:59
Муйский и Окинский районы Бурятии могут стать муниципальными округами
17.12.2024 в 09:57
Члены банды наркоторговцев из Улан-Удэ получили крупные сроки
17.12.2024 в 09:55
В Бурятии успешно проводят пластические операции у пациентов с раком кожи
17.12.2024 в 09:45
В Бурятии водитель врезавшейся в столб «Калдины» был пьян
17.12.2024 в 09:35
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Буряад Уласай Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
17.12.2024 в 09:59
В Бурятии успешно проводят пластические операции у пациентов с раком кожи
На сегодня уже выполнено 11 реконструктивно-пластических операций
17.12.2024 в 09:45
Справка о несудимости
Где оформить?
17.12.2024 в 09:00
Жителям Бурятии в декабре выдадут пенсии на два дня раньше
Они будут выплачены 19 декабря, так как 21 число выпадает на субботу
16.12.2024 в 17:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru