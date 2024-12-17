Главе Бурятии придется купить два самоката

В Бурятии стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Сегодня к ней присоединились глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства республики, депутаты Хурала и горсовета Улан-Удэ.Глава республики поздравил участников акции с наступающим Новым годом и снял с елки два шарика-открытки. Ему попались желания 6-летнего Аяна, а также двух братьев: 8-летнего Романа и 11-летнего Артемия.- Вытянул два заветных пожелания наших ребятишек. Первый юный мечтатель хочет попробовать себя в роли машиниста локомотива. Это очень похвальное желание. Сделаем так, чтобы мечта сбылась, и этот день стал для ребенка незабываемым. И, возможно, когда вырастет, он выберет эту уважаемую профессию и станет настоящим профессионалом своего дела. Второе пожелание – это 2 самоката для братьев 8 и 11 лет. Что ж, исполним и эти пожелания. Пусть радость детей станет лучшим подарком нам всем, напоминая о том, как важно поддерживать мечты и стремления, - рассказал в соцсетях Алексей Цыденов.Также и исполнят пожелания детей зампреды правительства Бурятии Всеволод Мухин, Евгений Луковников, Евгения Лудупова, Алдар Гулгенов, Екатерина Кочетова и руководители министерств.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках акции загадать новогоднее желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также подать заявку могут дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, в «Ёлке желаний» участвуют дети из семей бойцов СВО.«Ёлка желаний» – проект, который помогает объединить всё общество, чтобы поддержать тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. За шесть лет его существования было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний. Присоединиться к акции может любой, либо взяв детское письмо на одной из тысячи ёлок, размещённых в общественных местах всех регионов России, либо онлайн на сайте акции елкажеланий.рф. Регистрация заявок для участия в акции продолжится до 20 декабря.