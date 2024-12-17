Общество 17.12.2024 в 17:15
На трассах Бурятии передислоцировали камеры
Комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД появились в трех новых местах
Текст: Андрей Константинов
Госавтоинспекция Бурятии сообщила об изменении мест дислокации трех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД
«Комплексы были передислоцированы с ранее установленных мест и фиксируют превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности на данных участках дорог. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД», - обратились к водителям в ГИБДД.
Теперь камеры установлены в следующих местах:
- федеральная трасса «Байкал» 343 км + 740 м (отворот в село Каменск, Кабанский район);
- федеральная трасса «Байкал» 465 км + 050 м (с. Вознесеновка, Тарбагатайский район);
- федеральная трасса Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, 187 км + 058 м (c. Субуктуй, Кяхтинский район).
Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
«Комплексы были передислоцированы с ранее установленных мест и фиксируют превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности на данных участках дорог. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД», - обратились к водителям в ГИБДД.
Теперь камеры установлены в следующих местах:
- федеральная трасса «Байкал» 343 км + 740 м (отворот в село Каменск, Кабанский район);
- федеральная трасса «Байкал» 465 км + 050 м (с. Вознесеновка, Тарбагатайский район);
- федеральная трасса Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией, 187 км + 058 м (c. Субуктуй, Кяхтинский район).
Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
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