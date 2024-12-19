В Бурятии запустят программу обучения для ветеранов СВО

В 2025 году в Бурятии запустят республиканскую образовательную программу для бывших участников спецоперации. Она будет построена по аналогии с федеральной программой «Время героев» и направлена на их профессиональное и личностное развитие, адаптацию на государственной службе и в гражданской жизни. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на Совете по кадровой политике 18 декабря.- Среди ветеранов специальной военной операции есть профессиональные, компетентные и подготовленные к государственной службе люди. И благодаря такой программе мы можем еще больше развить их профессиональные компетенции, в том числе и управленческие. Перед правительством стоит большая задача по адаптации и социализации в гражданской жизни участников СВО. Поэтому эту работу на базе Центра развития компетенций надо начинать. И следует еще привлечь к этому крупных работодателей республики, чтобы выпускник программы смог не только на госслужбу устроиться, но и на предприятие, - отметил Алексей Цыденов.Также пройти обучение смогут и члены семей погибшего или получившего инвалидность участника СВО, и волонтеры, работающие по поддержке спецоперации.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сама программа, критерии отбора на обучение и механизм дальнейшего ведения их трудовой деятельности в настоящее время разрабатываются. При формировании программы будет реализован комплексный подход, то есть в нее будут включены не только вопросы профессиональной подготовки, но и вопросы психологической поддержки для успешной адаптации военнослужащих в гражданскую жизнь. Обучения планируется не только по теоретическим дисциплинам – также будут стажировки в органах государственного и муниципального управления. Выпускники программы автоматически будут зачислены в управленческий резерв республики.Само обучение будет проходить на базе созданного в 2024 году Центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих Республики Бурятия.