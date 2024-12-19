Общество 19.12.2024 в 17:10

В обновлённом центре Улан-Удэ застройщик сделает акцент на обустройство общественных пространств

Так, рядом с центральным стадионом появится озеленённая площадь
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Текст: Иван Иванов
В обновлённом центре Улан-Удэ застройщик сделает акцент на обустройство общественных пространств
Фото: Управление комплексного развития территорий
При застройке центра Улан-Удэ будет сделан акцент на обустройство общественных пространств, сообщили в Управлении комплексного развития территорий. Так, рядом с центральным стадионом будет расположена озеленённая площадь. Общественное пространство подойдет для проведения крупных культурных и спортивных мероприятий, отдыха и неспешных прогулок. Кроме этого, от будущей площади по ул. Кирова протянется пешеходный бульвар.
 
Проектом комплексного развития центра Улан-Удэ также предусмотрено, что дворы рядом с новыми домами будут «закрытого» типа. Под этим подразумевается, что они будут внутри жилого комплекса.
 
- Автомобиль внутри двора припарковать не получится. Парковок там не предусматривается, только детские площадки, скамейки и озеленение. Идея заключается в том, чтобы жители домов могли отдохнуть в своём дворе, - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.  
 
Во всех общественных и дворовых пространствах предусмотрено озеленение.
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