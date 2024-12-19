В обновлённом центре Улан-Удэ застройщик сделает акцент на обустройство общественных пространств

При застройке центра Улан-Удэ будет сделан акцент на обустройство общественных пространств, сообщили в Управлении комплексного развития территорий. Так, рядом с центральным стадионом будет расположена озеленённая площадь. Общественное пространство подойдет для проведения крупных культурных и спортивных мероприятий, отдыха и неспешных прогулок. Кроме этого, от будущей площади по ул. Кирова протянется пешеходный бульвар.Проектом комплексного развития центра Улан-Удэ также предусмотрено, что дворы рядом с новыми домами будут «закрытого» типа. Под этим подразумевается, что они будут внутри жилого комплекса.- Автомобиль внутри двора припарковать не получится. Парковок там не предусматривается, только детские площадки, скамейки и озеленение. Идея заключается в том, чтобы жители домов могли отдохнуть в своём дворе, - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Во всех общественных и дворовых пространствах предусмотрено озеленение.