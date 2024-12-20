Общество 20.12.2024 в 10:25

На трассе в Бурятии скопилась пробка из грузовиков

Движение в районе города Бабушкин затруднено из-за снегопада
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии скопилась пробка из грузовиков
Фото: скриншот видео
В Бурятии из-за снегопада со вчерашнего вечера временно ограничили движение для грузового транспорта по федеральной трассе «Байкал» в районе города Бабушкин. Ограничения введены с 259 по 326 км автодороги. Из-за этого на данном участке скопилось большое количество грузовиков. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб.

«Обращаем внимание водителей на сложные дорожные условия в Кабанском районе на федеральной автодороге из-за обильных снежных осадков и ветра. Уважаемые водители, будьте внимательны, учитывайте время в дороге и возможные задержки в движении, соблюдайте ПДД», - обратились к автомобилистам в Госавтоинспекции.
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