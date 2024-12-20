Волонтеры Бурятии продолжают помогать участникам СВО. Сейчас в Джанкое и Санкт-Петербурге находится 13-ый и крайний в этом году заезд волонтеров.

- Выражаем огромную благодарность нашим волонтерам, которые неустанно находят время, чтобы поддержать и оказать помощь нашим бойцам. Благодаря вашей самоотверженности наши бойцы обеспечены всем необходимым, знают, что о них заботятся, и получают огромную моральную поддержку. Спасибо каждому из вас за неоценимый вклад в победу! – поблагодарили волонтеров в центре добровольчества «Добродом».

Центр «ДоброДом» создан с целью популяризации волонтерской деятельности среди жителей города Улан-Удэ и республики Бурятия. Подробную информацию о центре можно узнать на страничке центре в соцсетях.

Фото: тг-канал Ресурсного центра добровольчества «ДоброДом»