Халатность довела до Путина

На протяжении шести лет жена участника СВО пытается добиться справедливости. Семью бывшего сотрудника МЧС, отдавшего службе 20 лет, намерены выселить из служебной квартиры. Ведомство, ссылаясь на расторжение трудового договора, через суд требует освободить жилое помещение. Устав жить на птичьих правах и обивать пороги различных ведомств, Зоя Солдатова, жена пенсионера МЧС и мать его двоих детей, обратилась в Комитет семей воинов Отечества. Позже на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека руководитель комитета обратилась по этому вопросу к президенту России.Злополучная история началась шесть лет назад, когда супруг Зои Солдатовой вышел на заслуженный отдых, отработав 20 лет старшим водителем-инструктором по вождению пожарных машин в МЧС России по Республике Бурятия. Трудовую деятельность он начал в 2002 году, а в 2003-м его поставили на очередь на получение жилья. В 2013 году из средств федерального бюджета для работников МЧС были построены два жилых дома. В одном из них семье из четырех человек предоставили заветные квадратные метры в виде трехкомнатной квартиры по договору служебного найма. Как уверяет Зоя, со всеми, кто стоял в очереди на получение жилья до 2005 года, подписали договор социального найма, что позволило им в дальнейшем приватизировать жилье.Напомним, что договор найма служебного жилья заключается только на период трудовых отношений и расторгается после увольнения сотрудника. Согласно ст. 673 Гражданского кодекса, наймодатель имеет право расторгнуть договор найма жилого помещения, уведомив об этом в течение трех месяцев. А наниматель по закону обязать освободить помещение.- Мы стали выяснять, почему с нами подписали договор служебного найма, а не социального. И оказалось, что личное дело мужа в базе МЧС утеряно. Мы подали в суд, нас восстановили, но жильем не обеспечили, так как нашу квартиру уже отнесли к служебному фонду. Но уверили, что к выходу мужа на пенсию все социальные гарантии будут предоставлены. Когда в 2018 году муж вышел на пенсию, я обратилась к начальнику управления с просьбой разобраться с нашей неординарной ситуацией. Мне ничего не пообещали, но через некоторое время мы получили уведомление с требованием освободить служебное жилье, поскольку трудовые отношения окончены. Мы принципиально не стали выезжать, однако вскоре МЧС на нас подало в суд и через судебное распоряжение нас стали выселять, - поделилась Зоя Солдатова.По факту потери личных данных в августе этого года возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». На данный момент ведется расследование, дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.- Председатель СК России поручил и. о. руководителя Следственного управления по Республике Бурятия Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о мерах, принятых по восстановлению прав участника СВО и его семьи, - сообщили в следственном ведомстве.Как уверяет региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества, ход расследования и результат не помогут вернуть квартиру, а лишь накажут виновного. А вопрос с жильем нужно решать сейчас и незамедлительно.Решение суда о выселении из служебного жилья вынесено в августе 2019 года. Семья обратилась в суд с просьбой отсрочить решение о выселении. И так происходило на протяжении нескольких лет. Благодаря ходатайству уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой семье каждый раз предоставляли временные отсрочки для исполнения решения суда.В марте 2023 года супруг Зои заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. На основании этого факта семье предоставили очередную отсрочку. Но вскоре муж Зои получил серьезное заболевание и попал в госпиталь на лечение. Далее ему предоставили отпуск, после которого он снова попал в медицинский госпиталь, где ему провели сложную операцию. Муж Солдатовой полгода находился на лечении. После восстановления он, со слов Зои, снова поедет в зону СВО.- Все это время нас всячески пытались выселить из жилья. Сначала суд решил отказать в отсрочке. Затем Верховный суд отменил это решение и частично удовлетворил. То есть в жилье можно оставить моего супруга, а меня с двумя детьми, причем один из них несовершеннолетний, нужно выселить, - сказала жена бывшего эмчээсника.По утверждению Зои Солдатовой, она обращалась в разные инстанции, но ситуация дошла до абсурда.- Мне звонили судебные приставы и говорили, что мы сейчас приедем и на совершенно законном основании выселим вас из квартиры. Потому что у них на руках судебное решение, - вздыхает Солдатова. – Я спрашиваю у приставов, как это будет выглядеть? Меня и детей с вещами на улицу, а муж будет сидеть и смотреть на это?Когда Зоя Солдатова обратилась со своей проблемой в Комитет семей воинов Отечества, у нее появилась надежда, что вопрос решится положительно, ведь на ситуацию обратили внимание на федеральном уровне. Она выразила благодарность руководителю Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой, которая 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России подняла вопрос о справедливости.«К нам однажды в комитет пришло обращение из Бурятии от Зои Солдатовой. Это жена солдата, ее супруг 20 лет отработал в МЧС, дальше ушел на пенсию, но началась специальная военная операция. Он пошел защищать нашу страну, подписал контракт. Они стояли на очереди на получение жилья, но не получили его. В это время МЧС подало в суд, и есть решение суда о том, чтобы выселить семью Солдатовых из служебной квартиры. Судебные приставы не спешили выполнять решение, но даже на них подали в суд, чтобы признать их бездействие незаконным, - доложила президенту глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. - Последнее, чего нам удалось добиться, это приостановка исполнительного производства в отношении военнослужащего, поскольку он является участником СВО. Но не приостановлено исполнительное производство в отношении его супруги и двоих детей».Как выразилась Юлия Белехова, это не единственный случай, хотя и не носит массового характера. И предложила не выселять из служебного жилья семьи участников специальной военной операции, пока не будет реализовано их право на жилье либо на сертификат.«Странно, что семью участника специальной военной операции кто-то выселяет, еще через суд, из служебного жилья. Кажется, что мы предусмотрели достаточное количество инструментов поддержки для тех, кто рискует жизнью ради Родины, и их семей», — ответил президент Владимир Путин, пообещав разобраться с ситуацией.Как выяснилось, семья Солдатовых все же состоит в списке (восьмые по списку) на получение жилья и на единую социальную выплату. Но дело в том, что жилье для сотрудников МЧС больше не строится, а имеющиеся жилые помещения заняты. Когда решится вопрос о предоставлении жилья, неизвестно.- С одной стороны, законодательство стоит на стороне МЧС, так как они действуют по закону. Тогда мы отправили запрос о переводе служебного жилья, потому что собственник, а им является МЧС, может это сделать. Но от Управления МЧС РФ нам пришел ответ, что по законодательству помещение могут перевести из служебного в социальное только в том случае, если здание будет признано ветхим и аварийным, - прокомментировала региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Ольга Лоцман.Со слов руководителя регионального комитета, перебирая разные варианты решения сложившейся ситуации, когда вопрос встал о выселении членов семьи, совместно с юристами они пришли к выводу, что необходимо менять Закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», конкретно 40-ю статью о приостановлении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем. Ольга Лоцман уверена, что если невозможно решить вопрос в индивидуальном порядке, то нужно менять сам закон. На данный момент благодаря Комитету семей воинов Отечества в том числе уже подготовлен проект по изменению законодательства. И решается вопрос о внесении изменений в ст. 40 ФЗ-229, в которой будет прописано, что отсрочка исполнения судебных решений распространяется и на членов семьи участников спецоперации до окончания СВО.На сегодня дальнейшая судьба семьи участника СВО неизвестна. Но представители Комитета семей воинов Отечества очень надеются на изменение законодательства.- Или нужно менять механизмы перевода служебного жилья в собственность, то есть вносить какие-то поправки в Жилищный кодекс в части приватизации имущества, - размышляет Ольга Лоцман.Как отметили в МЧС России, законных оснований для продления срока проживания указанных лиц в служебном жилом помещении у них не имеется. Но в настоящее время исполнение решения суда приостановлено, в связи с новыми обстоятельствами проводится проверка компетентными органами.Со слов Зои Солдатовой, они устали жить в напряжении от одной отсрочки до другой и очень надеются на справедливость по отношению к ним. Как уверяет мать двоих детей, данная ситуация произошла не по их вине. По чьей-то халатности они вынуждены выпрашивать положенное по закону жилье, постоянно балансируя на грани - остаться в морозы без крыши над головой. Такие нестандартные ситуации, которые преподносит нам жизнь, способствуют пересмотру законов и положений, чтобы в дальнейшем никто не оказался на их месте.