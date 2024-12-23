Открытие главной елки в Улан-Удэ пройдет 27 декабря

В честь Нового года и православного Рождества в столице Бурятии состоится около ста праздничных мероприятий. Они с 15 декабря уже активно проходят в домах культуры в разных микрорайонах Улан-Удэ, в библиотеках, театрах и т. д. В улан-удэнских парках открылись районные елки.Главная елка Улан-Удэ, как известно, установлена на улан-удэнской площади Советов. Ее торжественно откроют 27 декабря, в пятницу. С 16 часов там - в районе ледового городка - стартует игровая программа, подготовленная аниматорами учреждений культуры. Всех порадуют розыгрышем сладких призов, угощений, новогодних сувениров.Сама церемония открытия елки начнется в 17 часов.За 15 минут до этого на сцене оркестр Дедов Морозов сыграет популярные и всем знакомые новогодние мелодии. Открытие начнется с пролога - театрализованного представления с участием артистов театров «Угол зрения», «Созвездие» и танцевального коллектива «Энжелс». Затем с приветствиями выступит мэр Улан-Удэ, а также представители республиканской власти. И после этого зажгут елку.Потом можно будет увидеть выступление знаменитого ансамбля «Забава» и солистов, которые поздравят собравшихся своими творческими номерами.Но самые крутые призы предстоящего новогоднего праздничного периода, наверное, разыграют, все же, не на открытии елки на площади Советов. В столице республики второй год организуют «Новогодний автоэкспресс». В прошлом году акция вызвала большой интерес, многие не смогли попасть на нее. Нынче акция идет с 15 декабря по 31 января 2025 года. В ее рамках сорокаместный автобус ездит по городу, а его пассажиров развлекают, их возят по разным местам города, люди участвуют в разных мероприятиях.Пассажиры «Автоэкспресса» заполняют купоны для участия в розыгрыше призов и опускают их в специальный ларец. По купонам можно будет выиграть интересные призы, предоставленные спонсорами, на 300 тысяч рублей. Среди них золотые серьги с бриллиантом, 500 литров бензина, телевизор 4К, унты на выбор, 20 семейных подарочных наборов из товаров для красоты, ортопедические подушки.