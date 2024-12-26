В Улан-Удэ проходит традиционная ёлка главы Бурятии

В Физкультурно-спортивном комплексе проходит мастер-класс по лепке из глины для юных участников традиционной новогодней ёлки главы Бурятии (Возрастное ограничение 0+). Организовать его удалось благодаря Центру народного творчества в рамках проекта «Керамика у Байкала».

Республиканский центр народного творчества открыл керамическую мастерскую еще осенью. Тогда первым обучающим мероприятием стала творческая лаборатория «Основы формирования и декорирования керамических изделий». Среди наставников проекта были приглашенный мастер из Хакасии, г. Абакана – художник-керамист и руководитель гончарной студии Лидия Кашкарова, а также наш улан-удэнский художник-керамист и член союза художников России, руководитель студии «Байкальская керамика» Марина Налетова.

Участие приняли многие: начинающие мастера, педагоги изобразительного искусства, домохозяйки и пенсионеры, которые хотят попробовать себя в творчестве. Опытные мастера обучали их буквально с азов. Показывали, как правильно эксплуатировать оборудование, знакомили с материалами и т.д. По завершении для закрепления на практике и оттачивания мастерства выпускники провели уже свои мастер-классы.

Фото: РЦНТ