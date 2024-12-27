В Бурятии наградили талантливую молодежь

В четверг, 26 декабря, государственные премии получили 25 молодых жителей Бурятии, активно проявивших себя в сфере науки, спорта, искусства, народно-прикладного творчества, литературы, добровольчества, предпринимательства, в общественной и учебной деятельности.

- Ваша общественная деятельность направлена на достижение общественного блага. Но вы не только развиваете свои направления, вы зажигаете интерес в молодых людях, даете пример стремления создавать, вести активный образ жизни, активную деятельность. А это, по большому счету, залог нашего хорошего будущего. Поэтому, я смею надеяться, что и у нашей республики, и у нашей страны впереди прекрасное будущее с такими молодыми людьми. Я призываю вас продолжать эту работу и зажигать все новые и новые звездочки на нашем общественном молодежном небосклоне. И, конечно, не могу сегодня не поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, благополучия, чтобы у ваших родных все было хорошо, - заявил первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

Среди награжденных – учителя и преподаватели школ и колледжей, работники образования, школьники старших классов, студенты, научные работники институтов, лидеры общественных объединений и много других активистов. С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте правительства РБ.

Конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодежи Правительство Республики Бурятия проводит ежегодно. В 2024 году на ее соискание было подано 110 заявок.





Фото: правительство РБ