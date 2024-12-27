Общество 27.12.2024 в 11:53

В Бурятии наградили талантливую молодежь

Они проявили себя  в сферах науки, спорта, искусства, творчества, волонтерства
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградили талантливую молодежь

В четверг, 26 декабря, государственные премии получили 25 молодых жителей Бурятии, активно проявивших себя в сфере науки, спорта, искусства, народно-прикладного творчества, литературы, добровольчества, предпринимательства, в общественной и учебной деятельности.

- Ваша общественная деятельность направлена на достижение общественного блага. Но вы не только развиваете свои направления, вы зажигаете интерес в молодых людях, даете пример стремления создавать, вести активный образ жизни, активную деятельность. А это, по большому счету, залог нашего хорошего будущего. Поэтому, я смею надеяться, что и у нашей республики, и у нашей страны впереди прекрасное будущее с такими молодыми людьми. Я призываю вас продолжать эту работу и зажигать все новые и новые звездочки на нашем общественном молодежном небосклоне. И, конечно, не могу сегодня не поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, благополучия, чтобы у ваших родных все было хорошо, - заявил первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

Среди награжденных – учителя и преподаватели школ и колледжей, работники образования, школьники старших классов, студенты, научные работники институтов, лидеры общественных объединений и много других активистов. С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте правительства РБ.

Конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодежи Правительство Республики Бурятия проводит ежегодно. В 2024 году на ее соискание было подано 110 заявок.


Фото: правительство РБ

Все новости

Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»
27.12.2024 в 13:51
Иркутские дайверы устроили подводный хоровод
27.12.2024 в 13:23
«Мать Бурятия» переоделась в новый образ
27.12.2024 в 13:15
В Бурятии мужчина с деменцией бродил раздетым по городу
27.12.2024 в 13:07
В канализации Улан-Удэ нашли бачок омывателя от Жигули
27.12.2024 в 12:47
T2 подводит итоги 2024 года
27.12.2024 в 12:25
В Бурятии наградили талантливую молодежь
27.12.2024 в 11:53
В Улан-Удэ открыли отремонтированный трамвайный цех
27.12.2024 в 11:37
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок
27.12.2024 в 11:13
В Бурятии новым главой района стал бывший следователь
27.12.2024 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»
Он будет отвечать за патриотическую работу
27.12.2024 в 13:51
Иркутские дайверы устроили подводный хоровод
Байкальское дно украсила самая нестандартная новогодняя ёлка
27.12.2024 в 13:23
В Улан-Удэ открыли отремонтированный трамвайный цех
Это был первый капитальный ремонт за 56 лет
27.12.2024 в 11:37
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок
На федеральной трассе идет сильный снег
27.12.2024 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru