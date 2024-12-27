В Бурятии реализуются программы на 6,25 миллиарда рублей

В Бурятии в рамках президентской единой президентской субсидии в 2024 году реализуется 44 мероприятия на общую сумму 6, 25 млрд. рублей.

Как отметил в своем интервью телеканалу «Россия-24» по итогам года полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президентская субсидия - это первая линия для выполнения социальных обязательств и строительства социальной инфраструктуры.

- Этот инструмент у нас работает уже несколько лет и позволяет максимально быстро реагировать на любые запросы территории. Это в прямом диалоге с губернатором происходит. Всего сегодня на Дальнем Востоке объектов, построенных в рамках единой президентской субсидии, 1900, в том числе 233 школы, в общем, – школы, больницы, детские сады, всё, что прежде всего сейчас нужно людям, - подчеркнул полпред Президента в ДФО.

В Бурятии на средства субсидии реализуется:

- программа «1000 дворов», она была запущена в 2022 году. В 2022-2023 годах в рамках программы возведен 331 объект, в 2024 - 14 придомовых площадок в военных городках;

- программа «50 школьных спортзалов» и «600 современных мастерских» запушена с 2023 года. В 2024 году открыто три спортзала. Созданы мастерские в профессиональных образовательных организациях для подготовки кадров, востребованных в ключевых отраслях экономики (30 мастерских) на 134,6 млн. рублей;

- мероприятия мастер-планов городов Улан-Удэ и Северобайкальск;

- строительство жилья для врачей и учителей в восьми районах Бурятии;

- капитальный ремонт в Байкальском колледже туризма и сервиса, Бурятском колледже технологий и лесопользования, в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий (г.Кяхта), ремонт в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок»», в Баргузинской средней школе и Онохойской СОШ №1». Общая сумма работ составила почти 169 млн. руб.





Фото и скриншот видео: администрация Улан-Удэ