Общество 27.12.2024 в 15:00

Житель Улан-Удэ предупредил ГИБДД о том, что сел за руль нетрезвым

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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ предупредил ГИБДД о том, что сел за руль нетрезвым

Курьезный случай произошел в столице Бурятии с семейной парой. Супруги поссорились, мужчина вышел из дома на улицу и сел в автомобиль. Мужчина, к слову, был нетрезв.

Пьяненький горожанин завел машину. Но что-то его останавливало. Выпивший неожиданно начал звонить в ГИБДД и… просить их, чтобы они забрали машину, иначе он может начать на ней движение в состоянии опьянения.

- В течение часа никто не приезжал. Он начал движение на машине и, когда заехал за угол дома, его остановили сотрудники ДПС. После этого его освидетельствовали, прибор подтвердил опьянение, автомобиль забрали на штрафстоянку, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Нетрезвый водитель в итоге попал под суд. В ходе исследования материалов уголовного дела было установлено, что собственником автомобиля является супруга пьяного.

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

На основании п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 258-ФЗ), транспортное средство, собственником которого является супруга подсудимого, по вступлении приговора в законную силу подлежит конфискации в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

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пьяные водители суд гибдд конфискация

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