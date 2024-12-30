Общество 30.12.2024 в 15:29

Спасатели Бурятии предупреждают о риске схода лавин

Такая вероятность есть в Северо-Байкальском районе

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Текст: Анастасия Величко
Спасатели Бурятии предупреждают о риске схода лавин

По данным Бурятского гидрометцентра, с 14:00 30 декабря по 8:00 31 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности: воздержаться от походов в горы; не пренебрегать предубеждениями спасателей - не рисковать жизнью и здоровьем; обязательно информировать МЧС России о предстоящем маршруте и его окончании.

- Не пренебрегай предубеждениями спасателей - не рискуй жизнью и здоровьем, - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.


Фото: ГУ МЧС по РБ

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мчс лавины Северобайкальск

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