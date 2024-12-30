Спасатели Бурятии предупреждают о риске схода лавин

По данным Бурятского гидрометцентра, с 14:00 30 декабря по 8:00 31 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности: воздержаться от походов в горы; не пренебрегать предубеждениями спасателей - не рисковать жизнью и здоровьем; обязательно информировать МЧС России о предстоящем маршруте и его окончании.

- Не пренебрегай предубеждениями спасателей - не рискуй жизнью и здоровьем, - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.





Фото: ГУ МЧС по РБ