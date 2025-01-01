Ежегодный новогодний забег обещаний состоялся в Улан-Удэ

1 января в парке "Юбилейный" состоялся традиционный новогодний забег. Несмотря ни на что, собралось более 200 человек. Мероприятие прошло весело, ярко и стало открытием этого года.





Как пишут в ТГ канале Минспорта, вопреки ожиданиям, многие предпочли активный старт года праздничному застолью, зарядились энергией и загадали желания на предстоящий год.





Цель забега - не время или скорость. «Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания», как пишут организаторы мероприятия. И вообще, необязательно дожидаться такого забега, ведь можно бегать каждый день.



