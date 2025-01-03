Общество 03.01.2025 в 15:23

В Бурятии после каникул заработал Забайкальский нацпарк

Визитно-информационный центр «Парк дикой природы» начал работу 3 января

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии после каникул заработал Забайкальский нацпарк

«Парк Дикой природы» начал работу сегодня, 3 января, и работает с 9:00 до 17:00.

- Напомним, что путешествие по ледовому царству зимнего Байкала может быть достаточно опасным, особенно в самом начале ледостава. Сейчас лёд Байкала ещё совсем неустойчив, а на некоторых участках он и вовсе полностью отсутствует. Выход и выезд на озеро в данное время категорически запрещён, так как представляет опасность для жизни. Будьте внимательны и не рискуйте понапрасну. Пусть праздничные дни пройдут безопасно для всех нас! – сообщает «Заповедное Подлеморье».


Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

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нацпарк заповедное подлеморье

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