В Бурятии после каникул заработал Забайкальский нацпарк

«Парк Дикой природы» начал работу сегодня, 3 января, и работает с 9:00 до 17:00.

- Напомним, что путешествие по ледовому царству зимнего Байкала может быть достаточно опасным, особенно в самом начале ледостава. Сейчас лёд Байкала ещё совсем неустойчив, а на некоторых участках он и вовсе полностью отсутствует. Выход и выезд на озеро в данное время категорически запрещён, так как представляет опасность для жизни. Будьте внимательны и не рискуйте понапрасну. Пусть праздничные дни пройдут безопасно для всех нас! – сообщает «Заповедное Подлеморье».





Фото: zapovednoe-podlemorye.ru