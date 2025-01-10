Общество 10.01.2025 в 16:42

В Бурятии потратят 53 миллиона на оборудование рабочих мест для инвалидов

Новый национальный проект стартовал в республике
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потратят 53 миллиона на оборудование рабочих мест для инвалидов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии стартовал новый национальный проект «Кадры». Он включает федеральный проект «Управление рынком труда», в рамках которого уже в 2025 году работодатели получат стимул создавать специальные рабочие места для людей с инвалидностью.

- В этом году мы предварительно получим 53 миллиона на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Средства пройдут через Социальный фонд, механизм понятен уже. С этого года мы начинаем эту работу, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.

Сегодня в республике проживает 28 тысяч граждан с инвалидностью в трудоспособном возрасте. Из них трудоустроено порядка 19% - 5 тысяч.

- Наши граждане с инвалидностью хотят быть занятыми. Мы должны привлекать эту категорию населения, потому что зачастую они имеют уникальные способности, связанные с мелкой моторикой, способности к программированию – навыки, необходимые для очень востребованных специальностей, - отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

В 2024 году при содействии службы занятости в Бурятии нашли работу 220 граждан с инвалидностью. Они трудоустроены администраторами, бухгалтерами, операторами ЭВМ, делопроизводителями и т.д. Также республиканским агентством занятости населения реализуется комплекс мероприятий, в рамках которого предпринимателям, принимающим на работу молодых людей с инвалидностью, предоставляются субсидии. Таким образом трудоустроено 25 молодых людей с инвалидностью, в том числе с организацией наставничества.

Реализация национального проекта «Кадры» стартовала 1 января 2025 года. Его цель – улучшить ситуацию на рынке труда, создав условия, которые позволят каждому человеку раскрыть свои способности. Система подготовки будет выстроена от профориентации в школе до переобучения на протяжении всего профессионального пути. В нацпроект войдут меры по развитию целевого обучения и производственных практик. Стартуют специальные программы профориентации молодёжи: «Лучший по профессии», «Больше, чем работа», Всероссийская ярмарка трудоустройства, Фестиваль профессий и другие. В нацпроект входят четыре федеральных проекта. Помимо «Управления рынком труда», это «Активные меры содействия занятости», в рамках которого продолжится оказание помощи гражданам в трудоустройстве. А также «Образование для рынка труда» - программы переобучения и переподготовки. «Человек труда» - проведение ярмарок вакансий и соревнований по профессиональному мастерству.
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