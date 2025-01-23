Общество 23.01.2025 в 09:00

Отработка после увольнения

Обязательна ли она?
A- A+
Текст: Номер один
Отработка после увольнения
Номер один

Вопрос: «Можно ли не отрабатывать две недели после увольнения?» 

Павел О.

Работник может расторгнуть трудовой договор в любой момент. Но предупредить об этом работодателя он должен в письменной форме не позднее чем за две недели — это закреплено в статье 80 Трудового кодекса РФ.

Что будет, если этого не сделать:

- когда работник заранее сообщил об увольнении, но не приходит на работу в оставшиеся две недели, — это грубое нарушение, за которое увольняют по статье 81 Трудового кодекса — за прогул;

- когда работник решает уйти вообще без предупреждения, работодатель также вправе уволить его за прогул;

- увольнение «по статье» будет зафиксировано в трудовой книжке и может усложнить трудоустройство в будущем.

Срок отработки можно сократить до нескольких дней или уволиться сразу в день подачи заявления, если договоритесь с руководителем, — законом это не запрещено.

Законные причины не отрабатывать две недели:

- зачисление в колледж или вуз;

- призыв в армию;

- выход на пенсию;

- ухудшение здоровья — нужно будет подтвердить медицинскими документами;

- нарушение работодателем Трудового кодекса или условий контракта — чтобы доказать это, нужно обратиться в трудовую инспекцию или в суд.

На время двухнедельной отработки работник может уйти в отпуск — тогда отрабатывать не придется. А если в течение этих двух недель человек берет больничный, его все равно уволят по истечении 14-дневного срока.

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