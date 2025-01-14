Глава Бурятии встретился с бойцами в зоне СВО

«Доставили для наших воинских подразделений гуманитарную помощь, машины повышенной проходимости - снегоболотоходы «Медоед». Начали собирать такие машины у нас в Бурятии в Заиграевском районе. Уже собрано 20 таких машин. А также передали ребятам тепловизионные прицелы и БПЛА. Наградил наших бойцов памятными медалями «Благодарная Бурятия». И спели с ними вместе гимн Бурятии», - рассказал Алексей Цыденов.





Также глава Бурятии провел рабочие встречи с командующим Восточным военным округом и с командующим 36-й армии, командирами воинских частей и бойцами. Обсуждались вопросы взаимодействия и помощь, которую может оказать республика.





Кроме того, Алексей Цыденов посетил волонтерские пункты в Мариуполе, Таганроге и Ростове-на-Дону, встретился с волонтерами-добровольцами и принял ряд решений по их дальнейшей работе.





«Надо регулярно делать такие выезды, чтобы не формировалось чувство привычности и обыденности, что СВО проходит где-то там, а мы тут своими делами занимаемся. Надо видеть глаза бойцов, которые готовятся к наступлению и видеть условия, в которых они несут службу. Видеть посылки в волонтерских центрах, где на коробке написано: бойцу такому-то, часть такая, телефон... и подпись «от Мамы». И эта подпись на коробке настолько напитана любовью и переживанием, что такое ощущение, что она просто светится в сумерках склада. Победа в СВО, помощь нашей армии, помощь нашей стране, помощь нашим ребятам — это сейчас самое главное!», - отметил глава Бурятии.





Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова



Глава Бурятии Алексей Цыденов несколько дней провёл в рабочей поездке в ДНР, где встретился с бойцами и волонтёрами.