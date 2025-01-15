Общество 15.01.2025 в 11:36

В Бурятии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Специалисты советуют не контактировать с заболевшими людьми
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии на прошлой неделе продолжался рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в структуре установленных респираторных вирусов выявлены бокавирусы, аденовирусы и риновирусы. Также продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H1N1), имеющего более высокий риск легочных осложнений.

«Рекомендуем обратить внимание на меры профилактики заболевания – соблюдать правила личной гигиены, избегать контакта с заболевшими людьми. В случае недомогания необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью», - обратился к жителям республики Главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев.
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