В Бурятии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Бурятии на прошлой неделе продолжался рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в структуре установленных респираторных вирусов выявлены бокавирусы, аденовирусы и риновирусы. Также продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H1N1), имеющего более высокий риск легочных осложнений.«Рекомендуем обратить внимание на меры профилактики заболевания – соблюдать правила личной гигиены, избегать контакта с заболевшими людьми. В случае недомогания необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью», - обратился к жителям республики Главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев.