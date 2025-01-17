Жительница Бурятии попалась на краже литра водки

В одном из районов Бурятии задержали женщину, которая украла бутылку водки в магазине. После кражи она спокойно покинула магазин, однако спустя непродолжительное время все же была задержана росгвардейцами.

Сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из магазинов районного центра поступило на пульт централизованной охраны.

- Прибывший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии установил, что злоумышленница украла бутылку водки. Просмотрев записи с камер системы видеонаблюдения, сотрудники установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница, которая незаметно с прилавка взяла алкоголь, спрятала за пазуху и вышла из магазина, - рассказали в Росгвардии республики.

35-летнюю любительницу выпить задержали по месту проживания и доставили в полицию, где она созналась в краже.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии