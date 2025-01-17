Жителей Бурятии спасут от шума проходящих поездов

В Бурятии подошел к завершению первый этап реконструкции путевой инфраструктуры на пограничной станции Наушки. Важной частью ее обновления стала установка шумозащитных экранов, которые позволят жителям данного района спать спокойно и не реагировать на шум мимо проходящих поездов.

Помимо этого, в рамках модернизации станции удлинили четыре приёмоотправочных пути.

- Теперь они вмещают грузовые поезда длиной в 71 вагон. Уложили 6 стрелочных переводов, это ускорит маневровую работу, установили новую систему освещения, она упростит досмотр вагонов в ночное время. Чтобы круглосуточная деятельность станции не мешала местным жителям, установили и 1,3 км шумозащитных экранов. Теперь через этот железнодорожный погранпереход между Россией и Монголией можно везти до 15 млн тонн грузов в год. - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Обновление станции рассчитано до 2030 года. Сейчас в РЖД разрабатывают проектную документацию второго этапа модернизации пограничной станции, после которого провозная способность Наушек увеличится до 20 млн тонн.

Фото: Елена Кокорина