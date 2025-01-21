Алкомаркеты в Бурятии готовятся к закрытию

Сети магазинов «Бристоль» и «Красное и Белое», находящиеся в нежилых помещениях многоквартирных домов, продают имеющийся ассортимент товаров и готовятся к скорому закрытию магазинов.

- Продаем имеющиеся товары, больше завоза не будет. С 20 февраля наш магазин закроется, - ответила на вопрос покупателя о том, когда привезут «молочку» продавец в одном из магазинов «Красное и Белое». Магазин, к слову, находится на первом этаже жилого дома.

Напомним, депутаты Народного Хурала в июне 2024 года приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя. Закон начнет действовать с 1 марта этого года.

Закон ввел дополнительные ограничения продажи алкоголя с 20:00 до 11:00. Сейчас ограничение введено с 21:00 до 09:00. Также добавятся дни, в которые будет полностью запрещена реализация алкоголя. Всего в республике 20 дней не будут продавать алкоголь в связи с праздниками.

Запрет распространится и на розничную продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Для точек общепита в Улан-Удэ, находящихся в жилых домах, площадь помещения увеличится до 50 квадратных метров. Купить там алкоголь можно будет строго с 9 до 23 часов. Продажа пива и пивных напитков в заведениях общественного питания будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

На сегодня в республике работает 2 684 торговых объекта, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции. Из них 17% или 448 торговых объекта расположены в многоквартирных домах.

- Магазины, расположенные в нежилых помещениях МКД, должны будут убрать с продажи алкогольную продукцию. Продукты и другие товары остаются в продаже. Данный закон рассчитан на воспитание молодежи и культуры питья, снижение доступности алкогольной продукции, которую можно приобрести в торговых объектах, расположенных в домах непосредственно по месту проживания граждан, - разъяснял замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Андрей Гнеушев.

Для предпринимателей сделали лишь единственное послабление - сняли запрет на продажу алкоголя в праздничные новогодние дни, спокойно приобрести алкогольную продукцию можно будет 1,2 и 3 января.



Фото: "Номер один"