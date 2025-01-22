«Мы выпускаем технику, крайне необходимую в бою»

- Да, на одном из предприятий республики в Заиграевском районе он собирается, уже выпущено 20 единиц спецтехники. И мы действительно одну партию на фронт отправили нашим боевым подразделениям.







- И штурмовики, и десантники, и разведчики. Сейчас наши «Медоеды» выполняют боевые задачи на курском и южно-донецком направлениях. Они очень быстро набирают популярность.







- Да, у него было успешное боевое применение. О «Курьере» хорошо отозвались не только бойцы, но и командование.







- Его действительно можно смело назвать уникальным. Конечно, у каждого БПЛА есть свои особенные преимущества, но по многим характеристикам «Буря-10» превосходит аналоги.







- Их нельзя сравнивать. Как можно, например, сравнить танк с мотоциклом? «Бургэд» - тоже целый комплекс, который включает в себя: 100 дронов, пульт управления, выносную антенну, аналоговые очки и т. д., но он гораздо легче в управлении, соответственно, на него возлагаются задачи намного проще, чем может выполнить «Буря-10». «Бургэд» на отлично справляется с задачами FPV-дронов. Опять же для него опасно попадание в зону РЭБ. Однако радиус полета у него намного шире.





Впервые правительство Бурятии подробно и полно рассказывает, что в республике производится своими силами для фронта СВО. Помимо работы крупных предприятий на оборонзаказ, Бурятия к 2025 году снабжает фронт машинами, дронами, беспилотниками, системами радиоэлектронной борьбы. За кратчайшие сроки регион смог запустить новую отрасль промышленности, столь нужную в наше время. О том, что производит Бурятия для СВО, мы поговорили с зампредом правительства Бурятии, куратором сферы обороны, снабжения, мобилизационной подготовки и бронирования Иваном Альхеевым.- Возможно, внешняя схожесть какая-то есть с медоедом. Он такой же цепкий вездеход: живой медоед лазает по деревьям, так и наш «Медоед» преград не видит.- Конечно! Были отзывы от наших танкистов. Во-первых, это вездеход. Он легко преодолевает препятствия, проходит бездорожье. У него очень высокая грузоподъемность. На нем бойцы перевозят боеприпасы, снаряды, боекомплекты, продукты питания и личный состав. И это непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он проходит там, где не справляется другая техника.- Мы разработали сканеры-обнаружители, которые уже передали в войска, и антидроновые ружья. Также у нас есть роботизированный комплекс «Курьер» с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики.- Да-да. Он как маленький танк, управляемый дистанционно. Но достаточно сильная машина. На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами и, конечно, для доставки боекомплектов, продуктов, эвакуации раненых.- Разработал его наш земляк в Москве, но мы наладили его производство у нас в Бурятии.- Во-первых, дистанционное управление, большой запас хода, внушительный боекомплект. И здесь же можно вести огонь с наземного робототехнического комплекса, но при этом сохраняя жизнь и здоровье наших солдат. «Курьер» может преодолевать дальние дистанции. На него можно установить различные виды оружия.- Аналоги, конечно, есть, но «Курьер» на сегодняшний день один из самых технически эффективных, и он дешевле аналогов по себестоимости.- Мы получаем хорошие отзывы о нем. Отмечают очень высокую точность и кучность стрельбы. Проходимость. Самое главное то, что «Курьером» управляют дистанционно из блиндажа, то есть сам оператор находится в укрытии, и под ответный огонь попадает «Курьер», а не боец.- Мы в предельно короткие сроки наладили производство. Разработчиков мы пригласили в конце августа и презентовали главе республики вот этот аппарат НРТК «Курьер». В сентябре приняли решение о производстве. Финансирование получили по решению Юрия Петровича Трутнева оперативно в ноябре. Сегодня уже начали передавать в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции.- Да, и он не единственный. На этой площадке мы изготавливаем робототехнический комплекс, производим FPV-дроны, ударные боевые беспилотники, коптеры, сканеры-обнаружители, противодроновые ружья, средства радиоэлектронной борьбы.- Да. «Багатур-1» у нас - это стационарная установка для защиты от вражеских БПЛА. «Багатур-2» - для защиты техники, «Багатур-3» - это переносной ранец для защиты военнослужащих.- Наши комплексы по-своему уникальны. Например, они давят весь спектр частот, на которых работает БПЛА противника.- Скажу точнее: максимально широкий. То, что работает на радиочастотах, он давит, но слышали, наверное, что у врага есть большие дроны под названием «Баба-Яга»?- Они работают на спутниках. Спутниковая связь на них Старлинк. Вот их точно подавить невозможно. Их мы стрелковым оружием подбиваем, охотничьими ружьями, средствами противовоздушной обороны.- Тем, что мы производим, мы снабжаем воинские части Восточного военного округа, Бурятского гарнизона и подразделений минобороны. Мы получаем с фронта заявку по необходимым видам техники и оборудования, необходимым объемам, разрабатываем техзадание, представляем его в министерство по развитию Дальнего Востока, потом создаем изделие, и его проверяет Центр беспилотных систем и технологий. Прежде чем приступить к производству опытных образцов и тем более выйти на серийное производство, любая техника из ТОР проходит несколько ступеней проверки и испытаний, начиная от предложения разработки и заканчивая самим изделием. Финансирование полностью федеральное, о каких бы аппаратах мы ни говорили. У нас всегда тщательно проверяют целесообразность, технические параметры, ценообразование. Стоимость каждого аппарата должна быть полностью обоснована.- Очень большой спрос, что на БПЛА, что на робототехнические комплексы, что на вездеходы и средства радиоэлектронной борьбы. Боевые ударные дроны очень широко используются всеми нашими боевыми частями.- Начнем с тех, о которых уже сейчас сказали, это «Медоед», «Курьер», «Багатур», а также комплексы «Бургэд», «Буря-10», сканеры-обнаружители БПЛА, антидроновые ружья «Атаган».- Да. Это комплекс из четырех беспилотников: один разведчик, три доставщика грузов и наземный пункт управления - автомобиль. Дальность его полета - 600 км, это та задача, которая позволяет сохранить жизни и здоровье экипажа, они могут находиться на расстоянии до 30 км от линии боевого столкновения. Наш беспилотник может перевозить до 6 кг груза. Плюс ко всему у него очень хорошая камера, с большой разрешающей способностью. Есть ночная камера, тепловизоры. В полете он может быть до 6 часов, в то время как аналоги гораздо более ограничены во времени. Уникальное его преимущество в том, что «Буря» умеет взлетать и приземляться строго вертикально. Это оказалось незаменимым преимуществом для работы на флоте. Это на сегодня единственный аппарат, который может взлетать и садиться на палубу движущихся кораблей. И еще одно важное преимущество - цена. «Буря» дешевле аналогов. При этом те имеют электрические двигатели, взлет только с катапульты. Посадка только на парашюте. Полет не более двух часов. Только по этим параметрам они уже не выдерживают конкуренции с «Бурей-10». «Буря-10» уже используется на Балтийском, Черноморском флотах, а также комплекс передан в различные подразделения нашего округа.- 24 комплекса, а это значит 96 самолетов выпущено. 21 комплекс передан в войска в качестве гуманитарной помощи, ну и 3 в стадии передачи находятся.- Я бы сказал, что не наладить, а несколько модернизировать. «Буря-10» уже была у нас в 2021 году. Создавалась она для работы спасательных служб, противопожарной работы, мониторинга. Аппарат очень хороший, отлично показал себя, мы его предложили для производства на нужды СВО.- Конечно. В руках обученного оператора «Буря-10» становится незаменима. Благодаря камере с очень высоким разрешением беспилотник в режиме разведчика обнаруживает любую технику с большой высоты и на дальнем расстоянии. Морские дроны он находит даже по их следу на воде, легко находит и самые мелкие наземные цели, живую силу противника. Но важно, чтобы «Буря-10» была в руках профессионала. Если не знаешь требуемые параметры для корректной работы беспилотника, он или не взлетит, или упадет. И чем сложнее аппарат, тем грамотнее должен быть подход к нему. Еще раз подчеркну, что «Буря-10» это крупный комплекс. Невозможно ведь с Жигулей пересесть на танк, так и здесь - необходимы спецнавыки. А в руках профессионала это одна из самых конкурентных машин на СВО.- На сегодня, кроме «Бури», нет больше беспилотников, которые способны на вертикальный взлет и посадку, у которых есть дневные камеры высочайшего разрешения, камеры ночного видения и тепловизор. Дальность полетов - вне всякой конкуренции. Кроме того, если «Буря» попадает в зону РЭБ (радиоэлектронная борьба) и теряет сигнал, то переходит в автоматизированный режим полета. «Буря» успешно испытана не только на полигонах, но и в выполнении реальных боевых задач.- Если брать наземные вездеходы и робототехнические комплексы, то самый простой в управлении, наверное, это «Медоед». Обычный джип с двигателем внутреннего сгорания.- Если вы управляете автомобилем, то справитесь с «Медоедом». А для управления наземным роботом «Курьер» нужна соответствующая квалификация, потому что помимо управления самим роботом нужно управлять и стрельбой из оружия. Необходимо рассчитывать и баллистику, и дальность стрельбы учитывать. И учитывать то, что на него навешиваются различные виды вооружения и различного калибра.- Да. Один оператор и управляет, и стреляет. Самым сложным в управлении воздушной техники является наш комплекс «Буря-10». Он самый сложный, требующий профессионального подхода. Для работы с ним нужна очень серьезная подготовка, а также постоянная практика полетов должна быть. Как и с любым высокотехнологичным боевым комплексом. Это не коптер, конечно.- И как разведчик, и для ликвидации, и для минирования автомобильных дорог противотанковыми минами. Для ликвидации стратегических в военных целях инженерных сооружений.- Это наши кулибины.- Конечно. От момента идеи до передачи бойцам на СВО первой партии мы сопровождаем каждую боевую единицу техники. Это огромная ответственность.- Я управлял «Медоедом». По бездорожью ездил на нем. Аппарат, конечно, сильно впечатляет своей проходимостью. И грузоподъемность у него хорошая - 320 кг. Ну и, соответственно, он может большие грузы перевозить, боекомплекты. Практически всей техникой, что у нас производится, я управлял, кроме «Бури», здесь, повторюсь, нужна специальная квалификация.- Постоянно идет разработка, например, наземных дронов камикадзе. Они небольшой стоимости, на радиоуправлении, тоже перевозят на себе определенную массу боекомплекта, ну то есть противотанковые мины могут на себе нести, заходить под технику и инженерные сооружения. По заказу Бурятии, по поручению главы ведем разработки летательных аппаратов с ночным и дневным видением, с тепловизорами. Мы подключаем ученых и вузы к работе.- Ну почему же, и кулибины есть! Например, разработчик вот этих «Бургэдов». Было задание от главы разработать беспилотный летательный аппарат с меньшей стоимостью, но способный обнаруживать противника и в ночное, и в дневное время. То есть с ночной и дневной камерой и тепловизором. Предприниматель сделал. Сейчас он производит FPV-дроны, коптеры. А раньше он занимался строительством и торговлей. Просто робототехника - это хобби, которое сегодня очень пригодилось и переросло в серьезное качественное производство.- Очень сложно сказать, сложно выделить. Она вся разная. Например, «Курьер» может заменить целое боевое подразделение. FPV-дрон - у него очень хорошая грузоподъемность, дальность полета и хорошее управление. И «Буря» - наш беспилотник, у этого аппарата, я уверен, большое будущее. Я думаю, он очень эффективно будет применяться в зоне проведения специальной военной операции, потому что с такими характеристиками пока нет аппаратов. По техническим характеристикам он имеет явные конкурентные преимущества перед другими российскими беспилотниками. Каждая производимая в Бурятии и разработанная единица техники по цене в несколько раз дешевле аналогов.- Да, это правда. Сегодня Следственный комитет в рамках предварительного расследования проводит работу по подтверждению всех заявленных характеристик «Бури». Часть переданных комплексов изъята следственными органами для проверки. На сегодня проведено несколько испытаний, подтвердивших заявленные характеристики. Осталось одно испытание на подтверждение дальности и устойчивости связи. Испытания проводились на полигоне в Кяхте, там просто нет таких расстояний, чтобы проверить данный параметр. Сейчас выбирается время и место, где можно отправить «Бурю» на максимальное расстояние для проверки дальности связи.- В органы поступило заявление от военнослужащего из Тувы, который, к слову, никогда не участвовал в работе с «Бурей», о том, что аппарат не соответствует характеристикам. Мы, честно говоря, удивлены такому заявлению и реакции следственных органов, но понимаем, что сегодня контроль за техникой идет очень строгий. Следствие, наверное, обязано проверить и провести экспертизу. Что и было сделано. У «Бури» было несколько фактов неудачного применения, но все они вызваны фактами, связанными не с техническими характеристиками, а с низкой квалификацией экипажа или с прямым нарушением условий эксплуатации (запуск при ветре, в полтора раза превышающем предельно допустимый).- Проходит проверка ценообразования, стоимость нашего контракта - фиксированная. И, несмотря на изменение курсовых разниц (комплектующие поставляются из КНР) и прочих факторов, стоимость контракта не менялась. Следствие может проверять взаимоотношения производителя и его поставщиков комплектующих, но, повторюсь, для нас, как госзаказчика, это значения не имеет, поскольку у нас цена не увеличилась, все поставки были произведены в соответствии с контрактом.- Я уверен в этом. «Буря» и сейчас себя показывает на поле боя, и ее там очень ждут, особенно на морфлоте. Каждый день идет на счет. Ведь то, что мы производим, очень востребовано на фронте. Повторюсь, очень востребовано. Мы выпускаем только ту технику, те изделия, которые сегодня крайне необходимы в бою. И чем быстрее они начнут свою работу на поле боя, тем больше жизней наших ребят и здоровье наших воинов, земляков мы сможем сохранить.Фото: пресс-служба правительства Бурятии