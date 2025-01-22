Общество 22.01.2025 в 09:56
«Мы выпускаем технику, крайне необходимую в бою»
Зампред правительства Бурятии рассказал, что республика производит для СВО
Текст: Оксана Сажинова
Впервые правительство Бурятии подробно и полно рассказывает, что в республике производится своими силами для фронта СВО. Помимо работы крупных предприятий на оборонзаказ, Бурятия к 2025 году снабжает фронт машинами, дронами, беспилотниками, системами радиоэлектронной борьбы. За кратчайшие сроки регион смог запустить новую отрасль промышленности, столь нужную в наше время. О том, что производит Бурятия для СВО, мы поговорили с зампредом правительства Бурятии, куратором сферы обороны, снабжения, мобилизационной подготовки и бронирования Иваном Альхеевым.
- Иван Александрович, буквально недавно глава Бурятии Алексей Самбуевич опубликовал пост, в котором рассказал, что вернулся из зоны СВО, куда сопроводил несколько снегоболотоходов «Медоед». Кстати, почему «Медоед»? Такое очень необычное название.
- Возможно, внешняя схожесть какая-то есть с медоедом. Он такой же цепкий вездеход: живой медоед лазает по деревьям, так и наш «Медоед» преград не видит.
- Его собирают у нас в Бурятии?
- Уже была обратная связь от ребят по ее характеристикам?
- Конечно! Были отзывы от наших танкистов. Во-первых, это вездеход. Он легко преодолевает препятствия, проходит бездорожье. У него очень высокая грузоподъемность. На нем бойцы перевозят боеприпасы, снаряды, боекомплекты, продукты питания и личный состав. И это непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он проходит там, где не справляется другая техника.
- Только танкисты оценили?
- Сегодня на поле боя идет война технологий. Воюют коптерами, дронами, БПЛА и другой умной техникой. СВО активно роботизируется, и при этом техника, в том числе и со стороны противника, совершенствуется с колоссальной скоростью. Скажите, насколько активно Бурятия участвует в разработках и производстве роботизированной и другой техники для военных нужд?
- Мы разработали сканеры-обнаружители, которые уже передали в войска, и антидроновые ружья. Также у нас есть роботизированный комплекс «Курьер» с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики.
- На вид он как миниатюрный танк.
- Да-да. Он как маленький танк, управляемый дистанционно. Но достаточно сильная машина. На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами и, конечно, для доставки боекомплектов, продуктов, эвакуации раненых.
- Разработан он был у нас в Бурятии?
- Разработал его наш земляк в Москве, но мы наладили его производство у нас в Бурятии.
- «Курьер» уже использовался в боях?
- Какие у него преимущества?
- Во-первых, дистанционное управление, большой запас хода, внушительный боекомплект. И здесь же можно вести огонь с наземного робототехнического комплекса, но при этом сохраняя жизнь и здоровье наших солдат. «Курьер» может преодолевать дальние дистанции. На него можно установить различные виды оружия.
- То есть аналогов его в России нет?
- Аналоги, конечно, есть, но «Курьер» на сегодняшний день один из самых технически эффективных, и он дешевле аналогов по себестоимости.
- Наши ребята наверняка уже высказывали свое мнение, насколько он хорош на поле боя?
- Мы получаем хорошие отзывы о нем. Отмечают очень высокую точность и кучность стрельбы. Проходимость. Самое главное то, что «Курьером» управляют дистанционно из блиндажа, то есть сам оператор находится в укрытии, и под ответный огонь попадает «Курьер», а не боец.
- Сколько времени прошло от начала разработки до выпуска первой партии «Курьера», которая ушла на СВО?
- Мы в предельно короткие сроки наладили производство. Разработчиков мы пригласили в конце августа и презентовали главе республики вот этот аппарат НРТК «Курьер». В сентябре приняли решение о производстве. Финансирование получили по решению Юрия Петровича Трутнева оперативно в ноябре. Сегодня уже начали передавать в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции.
- В Бурятии, как и в других регионах ДФО, по предложению полпреда в ДФО Юрия Трутнева создана новая территория опережающего развития (ТОР) с названием «Патриотическая», куда включены все оборонные проекты для производства. Насколько понимаю, «Курьер» как раз один из таких проектов?
- Да, и он не единственный. На этой площадке мы изготавливаем робототехнический комплекс, производим FPV-дроны, ударные боевые беспилотники, коптеры, сканеры-обнаружители, противодроновые ружья, средства радиоэлектронной борьбы.
- Это вы о комплексе «Багатур»?
- Да. «Багатур-1» у нас - это стационарная установка для защиты от вражеских БПЛА. «Багатур-2» - для защиты техники, «Багатур-3» - это переносной ранец для защиты военнослужащих.
- «Багатур» означает «доблестный воин», «герой». Опять же спрошу, в чем его преимущества перед аналогами? Для чего создавать новый вместо покупки существующих?
- Наши комплексы по-своему уникальны. Например, они давят весь спектр частот, на которых работает БПЛА противника.
- Прямо весь?
- Скажу точнее: максимально широкий. То, что работает на радиочастотах, он давит, но слышали, наверное, что у врага есть большие дроны под названием «Баба-Яга»?
- Да.
- Они работают на спутниках. Спутниковая связь на них Старлинк. Вот их точно подавить невозможно. Их мы стрелковым оружием подбиваем, охотничьими ружьями, средствами противовоздушной обороны.
- Иван Александрович, как принимается решение о создании той или иной техники? Кто финансирует производство? И какие части снабжаются?
- Тем, что мы производим, мы снабжаем воинские части Восточного военного округа, Бурятского гарнизона и подразделений минобороны. Мы получаем с фронта заявку по необходимым видам техники и оборудования, необходимым объемам, разрабатываем техзадание, представляем его в министерство по развитию Дальнего Востока, потом создаем изделие, и его проверяет Центр беспилотных систем и технологий. Прежде чем приступить к производству опытных образцов и тем более выйти на серийное производство, любая техника из ТОР проходит несколько ступеней проверки и испытаний, начиная от предложения разработки и заканчивая самим изделием. Финансирование полностью федеральное, о каких бы аппаратах мы ни говорили. У нас всегда тщательно проверяют целесообразность, технические параметры, ценообразование. Стоимость каждого аппарата должна быть полностью обоснована.
- Насколько высокий спрос на наши образцы техники?
- Очень большой спрос, что на БПЛА, что на робототехнические комплексы, что на вездеходы и средства радиоэлектронной борьбы. Боевые ударные дроны очень широко используются всеми нашими боевыми частями.
- Вы можете перечислить все виды техники, производимой на ТОР «Патриотическая» для наших ребят на СВО?
- Начнем с тех, о которых уже сейчас сказали, это «Медоед», «Курьер», «Багатур», а также комплексы «Бургэд», «Буря-10», сканеры-обнаружители БПЛА, антидроновые ружья «Атаган».
- Иван Александрович, «Буря-10» сегодня один из самых обсуждаемых беспилотников. Расскажите, чем уникален беспилотный самолет «Буря-10»? Почему Бурятия взялась производить именно эту модель?
- Насколько я знаю, «Буря-10» это не просто один самолет, это большой комплекс?
- Да. Это комплекс из четырех беспилотников: один разведчик, три доставщика грузов и наземный пункт управления - автомобиль. Дальность его полета - 600 км, это та задача, которая позволяет сохранить жизни и здоровье экипажа, они могут находиться на расстоянии до 30 км от линии боевого столкновения. Наш беспилотник может перевозить до 6 кг груза. Плюс ко всему у него очень хорошая камера, с большой разрешающей способностью. Есть ночная камера, тепловизоры. В полете он может быть до 6 часов, в то время как аналоги гораздо более ограничены во времени. Уникальное его преимущество в том, что «Буря» умеет взлетать и приземляться строго вертикально. Это оказалось незаменимым преимуществом для работы на флоте. Это на сегодня единственный аппарат, который может взлетать и садиться на палубу движущихся кораблей. И еще одно важное преимущество - цена. «Буря» дешевле аналогов. При этом те имеют электрические двигатели, взлет только с катапульты. Посадка только на парашюте. Полет не более двух часов. Только по этим параметрам они уже не выдерживают конкуренции с «Бурей-10». «Буря-10» уже используется на Балтийском, Черноморском флотах, а также комплекс передан в различные подразделения нашего округа.
- Сколько комплексов сегодня уже направлено нашим бойцам на СВО?
- 24 комплекса, а это значит 96 самолетов выпущено. 21 комплекс передан в войска в качестве гуманитарной помощи, ну и 3 в стадии передачи находятся.
- Насколько быстро удалось наладить производство этих беспилотников?
- Я бы сказал, что не наладить, а несколько модернизировать. «Буря-10» уже была у нас в 2021 году. Создавалась она для работы спасательных служб, противопожарной работы, мониторинга. Аппарат очень хороший, отлично показал себя, мы его предложили для производства на нужды СВО.
- По «Буре» есть обратная связь от военных?
- Конечно. В руках обученного оператора «Буря-10» становится незаменима. Благодаря камере с очень высоким разрешением беспилотник в режиме разведчика обнаруживает любую технику с большой высоты и на дальнем расстоянии. Морские дроны он находит даже по их следу на воде, легко находит и самые мелкие наземные цели, живую силу противника. Но важно, чтобы «Буря-10» была в руках профессионала. Если не знаешь требуемые параметры для корректной работы беспилотника, он или не взлетит, или упадет. И чем сложнее аппарат, тем грамотнее должен быть подход к нему. Еще раз подчеркну, что «Буря-10» это крупный комплекс. Невозможно ведь с Жигулей пересесть на танк, так и здесь - необходимы спецнавыки. А в руках профессионала это одна из самых конкурентных машин на СВО.
- То есть близнецов-аналогов сегодня в России не существует?
- На сегодня, кроме «Бури», нет больше беспилотников, которые способны на вертикальный взлет и посадку, у которых есть дневные камеры высочайшего разрешения, камеры ночного видения и тепловизор. Дальность полетов - вне всякой конкуренции. Кроме того, если «Буря» попадает в зону РЭБ (радиоэлектронная борьба) и теряет сигнал, то переходит в автоматизированный режим полета. «Буря» успешно испытана не только на полигонах, но и в выполнении реальных боевых задач.
- Иван Александрович, как бы вы распределили по рейтингу сложности управлением всю технику, которую мы производим на базе ТОР «Патриотическая»?
- Если брать наземные вездеходы и робототехнические комплексы, то самый простой в управлении, наверное, это «Медоед». Обычный джип с двигателем внутреннего сгорания.
- Даже я на нем смогу проехать?
- Если вы управляете автомобилем, то справитесь с «Медоедом». А для управления наземным роботом «Курьер» нужна соответствующая квалификация, потому что помимо управления самим роботом нужно управлять и стрельбой из оружия. Необходимо рассчитывать и баллистику, и дальность стрельбы учитывать. И учитывать то, что на него навешиваются различные виды вооружения и различного калибра.
- То есть «Курьером» один человек управляет и стреляет?
- Да. Один оператор и управляет, и стреляет. Самым сложным в управлении воздушной техники является наш комплекс «Буря-10». Он самый сложный, требующий профессионального подхода. Для работы с ним нужна очень серьезная подготовка, а также постоянная практика полетов должна быть. Как и с любым высокотехнологичным боевым комплексом. Это не коптер, конечно.
- «Бургэд» ведь тоже комплекс, а в управлении гораздо проще.
- Военные «Бургэд» как разведчик используют?
- И как разведчик, и для ликвидации, и для минирования автомобильных дорог противотанковыми минами. Для ликвидации стратегических в военных целях инженерных сооружений.
- Мы привыкли к тому, что военную технику производят крупные заводы, как понимаю, у нас все, что сегодня вами перечислено, изготавливают обычные предприниматели?
- Это наши кулибины.
- Вы на всех испытаниях лично присутствуете?
- Конечно. От момента идеи до передачи бойцам на СВО первой партии мы сопровождаем каждую боевую единицу техники. Это огромная ответственность.
- Какую технику вам удалось испытать лично?
- Я управлял «Медоедом». По бездорожью ездил на нем. Аппарат, конечно, сильно впечатляет своей проходимостью. И грузоподъемность у него хорошая - 320 кг. Ну и, соответственно, он может большие грузы перевозить, боекомплекты. Практически всей техникой, что у нас производится, я управлял, кроме «Бури», здесь, повторюсь, нужна специальная квалификация.
- Скажите, есть ли сейчас в работе что-то новое? Или Бурятия ограничится тем, что уже разработано и производится?
- Постоянно идет разработка, например, наземных дронов камикадзе. Они небольшой стоимости, на радиоуправлении, тоже перевозят на себе определенную массу боекомплекта, ну то есть противотанковые мины могут на себе нести, заходить под технику и инженерные сооружения. По заказу Бурятии, по поручению главы ведем разработки летательных аппаратов с ночным и дневным видением, с тепловизорами. Мы подключаем ученых и вузы к работе.
- То есть это не простые кулибины?
- Ну почему же, и кулибины есть! Например, разработчик вот этих «Бургэдов». Было задание от главы разработать беспилотный летательный аппарат с меньшей стоимостью, но способный обнаруживать противника и в ночное, и в дневное время. То есть с ночной и дневной камерой и тепловизором. Предприниматель сделал. Сейчас он производит FPV-дроны, коптеры. А раньше он занимался строительством и торговлей. Просто робототехника - это хобби, которое сегодня очень пригодилось и переросло в серьезное качественное производство.
- Сейчас задам, наверное, самый сложный вопрос. Какая техника из той, что производится в Бурятии по линии ТОР «Патриотическая», на вас произвела самое большое впечатление?
- Очень сложно сказать, сложно выделить. Она вся разная. Например, «Курьер» может заменить целое боевое подразделение. FPV-дрон - у него очень хорошая грузоподъемность, дальность полета и хорошее управление. И «Буря» - наш беспилотник, у этого аппарата, я уверен, большое будущее. Я думаю, он очень эффективно будет применяться в зоне проведения специальной военной операции, потому что с такими характеристиками пока нет аппаратов. По техническим характеристикам он имеет явные конкурентные преимущества перед другими российскими беспилотниками. Каждая производимая в Бурятии и разработанная единица техники по цене в несколько раз дешевле аналогов.
- Иван Александрович, я напоследок оставила вопрос по поводу судьбы «Бури». Вы говорите о ее большом будущем, но сегодня она попала в скандал, и дело дошло даже до уголовки.
- Да, это правда. Сегодня Следственный комитет в рамках предварительного расследования проводит работу по подтверждению всех заявленных характеристик «Бури». Часть переданных комплексов изъята следственными органами для проверки. На сегодня проведено несколько испытаний, подтвердивших заявленные характеристики. Осталось одно испытание на подтверждение дальности и устойчивости связи. Испытания проводились на полигоне в Кяхте, там просто нет таких расстояний, чтобы проверить данный параметр. Сейчас выбирается время и место, где можно отправить «Бурю» на максимальное расстояние для проверки дальности связи.
- Откуда такой интерес у следствия к комплексу?
- В органы поступило заявление от военнослужащего из Тувы, который, к слову, никогда не участвовал в работе с «Бурей», о том, что аппарат не соответствует характеристикам. Мы, честно говоря, удивлены такому заявлению и реакции следственных органов, но понимаем, что сегодня контроль за техникой идет очень строгий. Следствие, наверное, обязано проверить и провести экспертизу. Что и было сделано. У «Бури» было несколько фактов неудачного применения, но все они вызваны фактами, связанными не с техническими характеристиками, а с низкой квалификацией экипажа или с прямым нарушением условий эксплуатации (запуск при ветре, в полтора раза превышающем предельно допустимый).
- Какие еще вопросы поднимает следствие? Только ли технические?
- Проходит проверка ценообразования, стоимость нашего контракта - фиксированная. И, несмотря на изменение курсовых разниц (комплектующие поставляются из КНР) и прочих факторов, стоимость контракта не менялась. Следствие может проверять взаимоотношения производителя и его поставщиков комплектующих, но, повторюсь, для нас, как госзаказчика, это значения не имеет, поскольку у нас цена не увеличилась, все поставки были произведены в соответствии с контрактом.
- Значит «Буря-10» еще покажет на СВО свою силу и мощь?
- Я уверен в этом. «Буря» и сейчас себя показывает на поле боя, и ее там очень ждут, особенно на морфлоте. Каждый день идет на счет. Ведь то, что мы производим, очень востребовано на фронте. Повторюсь, очень востребовано. Мы выпускаем только ту технику, те изделия, которые сегодня крайне необходимы в бою. И чем быстрее они начнут свою работу на поле боя, тем больше жизней наших ребят и здоровье наших воинов, земляков мы сможем сохранить.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
- Иван Александрович, буквально недавно глава Бурятии Алексей Самбуевич опубликовал пост, в котором рассказал, что вернулся из зоны СВО, куда сопроводил несколько снегоболотоходов «Медоед». Кстати, почему «Медоед»? Такое очень необычное название.
- Возможно, внешняя схожесть какая-то есть с медоедом. Он такой же цепкий вездеход: живой медоед лазает по деревьям, так и наш «Медоед» преград не видит.
- Его собирают у нас в Бурятии?
- Да, на одном из предприятий республики в Заиграевском районе он собирается, уже выпущено 20 единиц спецтехники. И мы действительно одну партию на фронт отправили нашим боевым подразделениям.
- Уже была обратная связь от ребят по ее характеристикам?
- Конечно! Были отзывы от наших танкистов. Во-первых, это вездеход. Он легко преодолевает препятствия, проходит бездорожье. У него очень высокая грузоподъемность. На нем бойцы перевозят боеприпасы, снаряды, боекомплекты, продукты питания и личный состав. И это непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он проходит там, где не справляется другая техника.
- Только танкисты оценили?
- И штурмовики, и десантники, и разведчики. Сейчас наши «Медоеды» выполняют боевые задачи на курском и южно-донецком направлениях. Они очень быстро набирают популярность.
- Сегодня на поле боя идет война технологий. Воюют коптерами, дронами, БПЛА и другой умной техникой. СВО активно роботизируется, и при этом техника, в том числе и со стороны противника, совершенствуется с колоссальной скоростью. Скажите, насколько активно Бурятия участвует в разработках и производстве роботизированной и другой техники для военных нужд?
- Мы разработали сканеры-обнаружители, которые уже передали в войска, и антидроновые ружья. Также у нас есть роботизированный комплекс «Курьер» с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики.
- На вид он как миниатюрный танк.
- Да-да. Он как маленький танк, управляемый дистанционно. Но достаточно сильная машина. На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами и, конечно, для доставки боекомплектов, продуктов, эвакуации раненых.
- Разработан он был у нас в Бурятии?
- Разработал его наш земляк в Москве, но мы наладили его производство у нас в Бурятии.
- «Курьер» уже использовался в боях?
- Да, у него было успешное боевое применение. О «Курьере» хорошо отозвались не только бойцы, но и командование.
- Какие у него преимущества?
- Во-первых, дистанционное управление, большой запас хода, внушительный боекомплект. И здесь же можно вести огонь с наземного робототехнического комплекса, но при этом сохраняя жизнь и здоровье наших солдат. «Курьер» может преодолевать дальние дистанции. На него можно установить различные виды оружия.
- То есть аналогов его в России нет?
- Аналоги, конечно, есть, но «Курьер» на сегодняшний день один из самых технически эффективных, и он дешевле аналогов по себестоимости.
- Наши ребята наверняка уже высказывали свое мнение, насколько он хорош на поле боя?
- Мы получаем хорошие отзывы о нем. Отмечают очень высокую точность и кучность стрельбы. Проходимость. Самое главное то, что «Курьером» управляют дистанционно из блиндажа, то есть сам оператор находится в укрытии, и под ответный огонь попадает «Курьер», а не боец.
- Сколько времени прошло от начала разработки до выпуска первой партии «Курьера», которая ушла на СВО?
- Мы в предельно короткие сроки наладили производство. Разработчиков мы пригласили в конце августа и презентовали главе республики вот этот аппарат НРТК «Курьер». В сентябре приняли решение о производстве. Финансирование получили по решению Юрия Петровича Трутнева оперативно в ноябре. Сегодня уже начали передавать в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции.
- В Бурятии, как и в других регионах ДФО, по предложению полпреда в ДФО Юрия Трутнева создана новая территория опережающего развития (ТОР) с названием «Патриотическая», куда включены все оборонные проекты для производства. Насколько понимаю, «Курьер» как раз один из таких проектов?
- Да, и он не единственный. На этой площадке мы изготавливаем робототехнический комплекс, производим FPV-дроны, ударные боевые беспилотники, коптеры, сканеры-обнаружители, противодроновые ружья, средства радиоэлектронной борьбы.
- Это вы о комплексе «Багатур»?
- Да. «Багатур-1» у нас - это стационарная установка для защиты от вражеских БПЛА. «Багатур-2» - для защиты техники, «Багатур-3» - это переносной ранец для защиты военнослужащих.
- «Багатур» означает «доблестный воин», «герой». Опять же спрошу, в чем его преимущества перед аналогами? Для чего создавать новый вместо покупки существующих?
- Наши комплексы по-своему уникальны. Например, они давят весь спектр частот, на которых работает БПЛА противника.
- Прямо весь?
- Скажу точнее: максимально широкий. То, что работает на радиочастотах, он давит, но слышали, наверное, что у врага есть большие дроны под названием «Баба-Яга»?
- Да.
- Они работают на спутниках. Спутниковая связь на них Старлинк. Вот их точно подавить невозможно. Их мы стрелковым оружием подбиваем, охотничьими ружьями, средствами противовоздушной обороны.
- Иван Александрович, как принимается решение о создании той или иной техники? Кто финансирует производство? И какие части снабжаются?
- Тем, что мы производим, мы снабжаем воинские части Восточного военного округа, Бурятского гарнизона и подразделений минобороны. Мы получаем с фронта заявку по необходимым видам техники и оборудования, необходимым объемам, разрабатываем техзадание, представляем его в министерство по развитию Дальнего Востока, потом создаем изделие, и его проверяет Центр беспилотных систем и технологий. Прежде чем приступить к производству опытных образцов и тем более выйти на серийное производство, любая техника из ТОР проходит несколько ступеней проверки и испытаний, начиная от предложения разработки и заканчивая самим изделием. Финансирование полностью федеральное, о каких бы аппаратах мы ни говорили. У нас всегда тщательно проверяют целесообразность, технические параметры, ценообразование. Стоимость каждого аппарата должна быть полностью обоснована.
- Насколько высокий спрос на наши образцы техники?
- Очень большой спрос, что на БПЛА, что на робототехнические комплексы, что на вездеходы и средства радиоэлектронной борьбы. Боевые ударные дроны очень широко используются всеми нашими боевыми частями.
- Вы можете перечислить все виды техники, производимой на ТОР «Патриотическая» для наших ребят на СВО?
- Начнем с тех, о которых уже сейчас сказали, это «Медоед», «Курьер», «Багатур», а также комплексы «Бургэд», «Буря-10», сканеры-обнаружители БПЛА, антидроновые ружья «Атаган».
- Иван Александрович, «Буря-10» сегодня один из самых обсуждаемых беспилотников. Расскажите, чем уникален беспилотный самолет «Буря-10»? Почему Бурятия взялась производить именно эту модель?
- Его действительно можно смело назвать уникальным. Конечно, у каждого БПЛА есть свои особенные преимущества, но по многим характеристикам «Буря-10» превосходит аналоги.
- Насколько я знаю, «Буря-10» это не просто один самолет, это большой комплекс?
- Да. Это комплекс из четырех беспилотников: один разведчик, три доставщика грузов и наземный пункт управления - автомобиль. Дальность его полета - 600 км, это та задача, которая позволяет сохранить жизни и здоровье экипажа, они могут находиться на расстоянии до 30 км от линии боевого столкновения. Наш беспилотник может перевозить до 6 кг груза. Плюс ко всему у него очень хорошая камера, с большой разрешающей способностью. Есть ночная камера, тепловизоры. В полете он может быть до 6 часов, в то время как аналоги гораздо более ограничены во времени. Уникальное его преимущество в том, что «Буря» умеет взлетать и приземляться строго вертикально. Это оказалось незаменимым преимуществом для работы на флоте. Это на сегодня единственный аппарат, который может взлетать и садиться на палубу движущихся кораблей. И еще одно важное преимущество - цена. «Буря» дешевле аналогов. При этом те имеют электрические двигатели, взлет только с катапульты. Посадка только на парашюте. Полет не более двух часов. Только по этим параметрам они уже не выдерживают конкуренции с «Бурей-10». «Буря-10» уже используется на Балтийском, Черноморском флотах, а также комплекс передан в различные подразделения нашего округа.
- Сколько комплексов сегодня уже направлено нашим бойцам на СВО?
- 24 комплекса, а это значит 96 самолетов выпущено. 21 комплекс передан в войска в качестве гуманитарной помощи, ну и 3 в стадии передачи находятся.
- Насколько быстро удалось наладить производство этих беспилотников?
- Я бы сказал, что не наладить, а несколько модернизировать. «Буря-10» уже была у нас в 2021 году. Создавалась она для работы спасательных служб, противопожарной работы, мониторинга. Аппарат очень хороший, отлично показал себя, мы его предложили для производства на нужды СВО.
- По «Буре» есть обратная связь от военных?
- Конечно. В руках обученного оператора «Буря-10» становится незаменима. Благодаря камере с очень высоким разрешением беспилотник в режиме разведчика обнаруживает любую технику с большой высоты и на дальнем расстоянии. Морские дроны он находит даже по их следу на воде, легко находит и самые мелкие наземные цели, живую силу противника. Но важно, чтобы «Буря-10» была в руках профессионала. Если не знаешь требуемые параметры для корректной работы беспилотника, он или не взлетит, или упадет. И чем сложнее аппарат, тем грамотнее должен быть подход к нему. Еще раз подчеркну, что «Буря-10» это крупный комплекс. Невозможно ведь с Жигулей пересесть на танк, так и здесь - необходимы спецнавыки. А в руках профессионала это одна из самых конкурентных машин на СВО.
- То есть близнецов-аналогов сегодня в России не существует?
- На сегодня, кроме «Бури», нет больше беспилотников, которые способны на вертикальный взлет и посадку, у которых есть дневные камеры высочайшего разрешения, камеры ночного видения и тепловизор. Дальность полетов - вне всякой конкуренции. Кроме того, если «Буря» попадает в зону РЭБ (радиоэлектронная борьба) и теряет сигнал, то переходит в автоматизированный режим полета. «Буря» успешно испытана не только на полигонах, но и в выполнении реальных боевых задач.
- Иван Александрович, как бы вы распределили по рейтингу сложности управлением всю технику, которую мы производим на базе ТОР «Патриотическая»?
- Если брать наземные вездеходы и робототехнические комплексы, то самый простой в управлении, наверное, это «Медоед». Обычный джип с двигателем внутреннего сгорания.
- Даже я на нем смогу проехать?
- Если вы управляете автомобилем, то справитесь с «Медоедом». А для управления наземным роботом «Курьер» нужна соответствующая квалификация, потому что помимо управления самим роботом нужно управлять и стрельбой из оружия. Необходимо рассчитывать и баллистику, и дальность стрельбы учитывать. И учитывать то, что на него навешиваются различные виды вооружения и различного калибра.
- То есть «Курьером» один человек управляет и стреляет?
- Да. Один оператор и управляет, и стреляет. Самым сложным в управлении воздушной техники является наш комплекс «Буря-10». Он самый сложный, требующий профессионального подхода. Для работы с ним нужна очень серьезная подготовка, а также постоянная практика полетов должна быть. Как и с любым высокотехнологичным боевым комплексом. Это не коптер, конечно.
- «Бургэд» ведь тоже комплекс, а в управлении гораздо проще.
- Их нельзя сравнивать. Как можно, например, сравнить танк с мотоциклом? «Бургэд» - тоже целый комплекс, который включает в себя: 100 дронов, пульт управления, выносную антенну, аналоговые очки и т. д., но он гораздо легче в управлении, соответственно, на него возлагаются задачи намного проще, чем может выполнить «Буря-10». «Бургэд» на отлично справляется с задачами FPV-дронов. Опять же для него опасно попадание в зону РЭБ. Однако радиус полета у него намного шире.
- Военные «Бургэд» как разведчик используют?
- И как разведчик, и для ликвидации, и для минирования автомобильных дорог противотанковыми минами. Для ликвидации стратегических в военных целях инженерных сооружений.
- Мы привыкли к тому, что военную технику производят крупные заводы, как понимаю, у нас все, что сегодня вами перечислено, изготавливают обычные предприниматели?
- Это наши кулибины.
- Вы на всех испытаниях лично присутствуете?
- Конечно. От момента идеи до передачи бойцам на СВО первой партии мы сопровождаем каждую боевую единицу техники. Это огромная ответственность.
- Какую технику вам удалось испытать лично?
- Я управлял «Медоедом». По бездорожью ездил на нем. Аппарат, конечно, сильно впечатляет своей проходимостью. И грузоподъемность у него хорошая - 320 кг. Ну и, соответственно, он может большие грузы перевозить, боекомплекты. Практически всей техникой, что у нас производится, я управлял, кроме «Бури», здесь, повторюсь, нужна специальная квалификация.
- Скажите, есть ли сейчас в работе что-то новое? Или Бурятия ограничится тем, что уже разработано и производится?
- Постоянно идет разработка, например, наземных дронов камикадзе. Они небольшой стоимости, на радиоуправлении, тоже перевозят на себе определенную массу боекомплекта, ну то есть противотанковые мины могут на себе нести, заходить под технику и инженерные сооружения. По заказу Бурятии, по поручению главы ведем разработки летательных аппаратов с ночным и дневным видением, с тепловизорами. Мы подключаем ученых и вузы к работе.
- То есть это не простые кулибины?
- Ну почему же, и кулибины есть! Например, разработчик вот этих «Бургэдов». Было задание от главы разработать беспилотный летательный аппарат с меньшей стоимостью, но способный обнаруживать противника и в ночное, и в дневное время. То есть с ночной и дневной камерой и тепловизором. Предприниматель сделал. Сейчас он производит FPV-дроны, коптеры. А раньше он занимался строительством и торговлей. Просто робототехника - это хобби, которое сегодня очень пригодилось и переросло в серьезное качественное производство.
- Сейчас задам, наверное, самый сложный вопрос. Какая техника из той, что производится в Бурятии по линии ТОР «Патриотическая», на вас произвела самое большое впечатление?
- Очень сложно сказать, сложно выделить. Она вся разная. Например, «Курьер» может заменить целое боевое подразделение. FPV-дрон - у него очень хорошая грузоподъемность, дальность полета и хорошее управление. И «Буря» - наш беспилотник, у этого аппарата, я уверен, большое будущее. Я думаю, он очень эффективно будет применяться в зоне проведения специальной военной операции, потому что с такими характеристиками пока нет аппаратов. По техническим характеристикам он имеет явные конкурентные преимущества перед другими российскими беспилотниками. Каждая производимая в Бурятии и разработанная единица техники по цене в несколько раз дешевле аналогов.
- Иван Александрович, я напоследок оставила вопрос по поводу судьбы «Бури». Вы говорите о ее большом будущем, но сегодня она попала в скандал, и дело дошло даже до уголовки.
- Да, это правда. Сегодня Следственный комитет в рамках предварительного расследования проводит работу по подтверждению всех заявленных характеристик «Бури». Часть переданных комплексов изъята следственными органами для проверки. На сегодня проведено несколько испытаний, подтвердивших заявленные характеристики. Осталось одно испытание на подтверждение дальности и устойчивости связи. Испытания проводились на полигоне в Кяхте, там просто нет таких расстояний, чтобы проверить данный параметр. Сейчас выбирается время и место, где можно отправить «Бурю» на максимальное расстояние для проверки дальности связи.
- Откуда такой интерес у следствия к комплексу?
- В органы поступило заявление от военнослужащего из Тувы, который, к слову, никогда не участвовал в работе с «Бурей», о том, что аппарат не соответствует характеристикам. Мы, честно говоря, удивлены такому заявлению и реакции следственных органов, но понимаем, что сегодня контроль за техникой идет очень строгий. Следствие, наверное, обязано проверить и провести экспертизу. Что и было сделано. У «Бури» было несколько фактов неудачного применения, но все они вызваны фактами, связанными не с техническими характеристиками, а с низкой квалификацией экипажа или с прямым нарушением условий эксплуатации (запуск при ветре, в полтора раза превышающем предельно допустимый).
- Какие еще вопросы поднимает следствие? Только ли технические?
- Проходит проверка ценообразования, стоимость нашего контракта - фиксированная. И, несмотря на изменение курсовых разниц (комплектующие поставляются из КНР) и прочих факторов, стоимость контракта не менялась. Следствие может проверять взаимоотношения производителя и его поставщиков комплектующих, но, повторюсь, для нас, как госзаказчика, это значения не имеет, поскольку у нас цена не увеличилась, все поставки были произведены в соответствии с контрактом.
- Значит «Буря-10» еще покажет на СВО свою силу и мощь?
- Я уверен в этом. «Буря» и сейчас себя показывает на поле боя, и ее там очень ждут, особенно на морфлоте. Каждый день идет на счет. Ведь то, что мы производим, очень востребовано на фронте. Повторюсь, очень востребовано. Мы выпускаем только ту технику, те изделия, которые сегодня крайне необходимы в бою. И чем быстрее они начнут свою работу на поле боя, тем больше жизней наших ребят и здоровье наших воинов, земляков мы сможем сохранить.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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