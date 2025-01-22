Общество 22.01.2025 в 17:04

Улан-удэнцам объяснили странный вид подрезанных городских деревьев

Чиновники уверяют, что обкорнали насаждения для их же пользы
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцам объяснили странный вид подрезанных городских деревьев

Вчерашняя подрезка деревьев городскими службами вызвала среди горожан небольшую волну негодования. Люди посчитали, что деревьям попросту не дают вырасти, превращая их такой обрезкой в пеньки. Многие также обратили внимание на отсутствие эстетичности в облике подрезанных деревьев, из-за грубоватой стрижки сравнивая столичные насаждения с «подстрелами».

Однако чиновники уверенно утверждают, что все это приносит деревьям лишь пользу, соответственно, о вреде не может быть и речи.

- Традиционно в зимнее время, во время периода покоя у деревьев на городских улицах и скверах, специалисты городского лесничества формируют крону, удаляют сухие, больные ветви. Обрезка дает много плюсов для роста и сохранения зеленых насаждений. На ул. Фрунзе на этой неделе были проведены работы по формовочной обрезке. Эта улица является высоконагруженной по движению транспорта, пешеходов. Специалисты горлеса убрали с проезжей части ветви, которые мешали движению больших автобусов «Волгабас», удалив их сухие вершины. Высота деревьев сохранена по максимуму без нанесения вреда, - прокомментировал начальник участка по озеленению Советского района Константин Бахрушкин.

Фото: Номер один

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