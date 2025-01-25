Очистить тело и душу

Как утверждает Алексей Щербаков, улан-удэнские моржи на родине просто окунаются, а плавают в Китае. Потому что условий для зимнего плавания у нас, к сожалению, нет. Спортсменам, чтобы просто окунуться в обычное зимнее время, приходится пробивать свой путь к воде около часа из-за отсутствия специального места. Но, тем не менее, любители зимнего окунания и плавания находят нужные места, и их совсем не пугают такие трудности.







Для некоторых людей зима – это время уныния, лютого холода, когда возникает огромное желание улететь в теплые края до наступления весны и лета в родных краях или хотя бы не выходить лишний раз из дома. Но есть особенная категория людей, которые с нетерпением ждут первых холодов, чтобы наконец-то искупаться в зимнем водоеме. Их называют моржами, или представителями зимнего плавания.Жизнеутверждающие стихи советского поэта и автора песен Василия Лебедева-Кумача про закаливание и обливание холодной водой, чтобы быть здоровыми и забыть про докторов, в период крещенских купаний обретают особую актуальность. Но для некоторых людей слова поэта уже много лет звучат как жизненное кредо.Алексей Карнаухов - опытный морж, занимается пропагандой здорового образа жизни. Он уже четвертый раз организовывает зимой в Бурятии массовое обливание холодной водой, на этот раз оно состоится в феврале и будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.- Впервые попробовал купание в проруби я в 2002 году. Сразу понравились сильные эмоции и благотворный оздоровительный эффект. На тот момент стихийно образовалось сообщество «Трезвая Бурятия», которое среди прочего стало собираться раз в неделю для купания в проруби. В настоящее время фанаты зимнего плавания организовали свое сообщество в социальных сетях и окунаются порой по два-три раза в неделю. За более чем 20 лет случалось много всяких историй, в том числе с МЧС, но ни одной с трагическим исходом, - поделился 51-летний Алексей Карнаухов.Как считает Алексей, основные плюсы этого занятия – это оздоровительный, омолаживающий эффект и постоянный источник здорового адреналина.- Для того чтобы этим заниматься, не нужно ехать куда-то далеко, покупать дорогостоящее оборудование и снаряжение - мороз и вода у нас в Бурятии повсеместно. Любителей зимнего купания и обливания на самом деле немало, основной костяк - в Улан-Удэ: около 30 человек, возраст от детского до глубоко пенсионного. Купаемся мы там, где это удобно и безопасно, - утверждает координатор общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Алексей Карнаухов.В конце прошлого года моржи из Бурятии принимали участие в международных стартах по зимнему заплыву в китайском городе Хайларе и даже завоевали несколько наград.Алексей Щербаков, бывший водитель маршрутного автобуса, занимается моржеванием уже 15 лет. Говорит, что раньше очень часто болел ангиной. Но с тех пор, как начал закаливаться, перестал болеть и даже не ставит сезонные прививки против гриппа.- Первый раз позвали окунуться на Крещение. Очень смутно помню свое первое купание. Все быстро, бегом. А так, начинал с холодного душа, затем на даче из ведра обливался, потом в прорубь. Зимой окунаемся два раза в неделю с середины ноября по апрель, пока толщина льда позволяет. Для меня моржевание – это преодоление себя, хорошее настроение, общение, отменное здоровье, - комментирует опытный морж Алексей Щербаков.В этом году официальное место для крещенских купаний в Улан-Удэ было перенесено. Оно находилось рядом с кафе «Баран на корове» на улице Широких-Полянского. Там оборудовали две купели и две раздевалки: мужскую и женскую. Спасатели, медицинские работники и полицейские находились на месте круглосуточно. Чтобы не было скользко, дорожки регулярно подсыпали сотрудники Комбината по благоустройству.В целом в Улан-Удэ на крещенскую купель пришло около 20 тыс. горожан, что стало рекордом за последние пять лет. Как уверяют власти, все прошло без несчастных случаев, за исключением двоих людей, обратившихся за медицинской помощью.Из-за теплой погоды, а также большого числа собравшихся верующих лед в мужской купели стал расходиться по сторонам на полтора-два метра. Увидев такую ситуацию, власти прекратили купания, а мужчин перенаправили в женскую купель.У 19 купелей Бурятии работало около 200 спасателей, полицейских, представителей муниципалитетов, медиков. Где-то верующие посещали купель в течение двух-трех часов, а где-то она действовала даже до вечера 20 января.- Очень хорошо организована в этом году купель: место удобное, рядом есть несколько парковок недалеко от основной дороги. И сама дорога до купели удобная, в палатках чисто, есть где погреться, переодеться. Спасибо спасателям, сотрудникам МЧС, МВД, дружинникам, конечно же сотрудникам КБУ, очень хорошо подсыпаны тропинки, - написала комментарий в официальном телеграм-канале администрации Улан-Удэ Юлия Жданова.- Я окунаюсь на Крещение уже во второй раз. Сначала холодно, до тряски, а потом через две-три минуты бросает в сильный жар. Буду обязательно окунаться еще раз, - поделился впечатлениями Саян Содбоев.- Сам процесс окунания сейчас уже вполне привычен, потому что не впервой. Но в этот раз я прям хотел погрузиться в ледяную воду, так как начал чувствовать это как важную часть духовного развития. Подходя к этому осознанно, хочу полностью убрать какой-либо страх и сжатие тела в процессе купания. Сегодня я смог держать тело расслабленным до момента погружения, и это уже изменило само восприятие холода. Вода не казалась холодной, совсем не так, как до этого. В планах достичь ледяных купаний на регулярной основе, а не раз в год, - рассказал о своем опыте потенциальный будущий морж Антон Алексеев.Мы решили уточнить у врача-терапевта из Центра восточной медицины Арюны Ешеевой, что думает о моржевании традиционная медицина. Ведь подход к здоровью у представителей восточной медицины более комплексный, и человек рассматривается в тандеме с природой и энергиями всех стихий.- Моржевание – кратковременное погружение в воду для тренировки и укрепления организма (закаливание). Врачи восточной медицины диагностируют человека по конституциям (Доша). Три типа конституции: Ветер, Желчь, Слизь. И шесть смешанных типов конституции: Слизь-Желчь (преобладание Слизи), Желчь-Слизь (с преобладанием Желчи), Желчь-Ветер и Ветер-Желчь, Слизь-Ветер и Ветер-Слизь. Отсюда все заболевания делим на болезни Холода и Жары.Определение конституции человека очень важно для врача восточной медицины. Узнав, к какому типу конституции относится человек, мы можем давать рекомендации по изменению образа жизни, по коррекции питания, по процедурам, то есть то, что именно подойдет конкретно этому человеку.С точки зрения восточной медицины, к холодным водным процедурам нужно подходить очень осторожно. Особенно людям холодной конституции – Слизь и Ветер. Они изначально предрасположены к болезням холода. А людям с конституцией Желчь (у них горячие конечности, красное лицо и так далее), которым хочется холодного, можно заниматься моржеванием.Если все же решили заняться моржеванием, то лучше пройти полное обследование. В любом случае организм человека испытывает стресс, происходит выброс адреналина, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, особенно у неподготовленных людей. Противопоказано при обострениях мочеполовой системы, заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной систем, заболеваниях суставов.К моржеванию надо готовиться постепенно. Лучше начинать с теплого периода, из лета перейти в осень, из осени в зиму, постепенно понижая температуру. Подготавливать свой организм, менять образ жизни, например, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, принимать общеукрепляющие фитосборы, витамины.А из положительных моментов закаливания холодной водой — это укрепление силы духа, веры в себя, поддержание кожи в тонусе, омоложение, жиросжигание, улучшение обмена веществ, - рассказала о моржевании врач первой категории Арюна Ешеева.Поистине потенциал человеческого организма и ума настолько велик, что в течение жизни человек не использует его даже наполовину. Но разные истории то и дело доказывают нам, что человек способен на многое. Те же моржи - как можно купаться без гидрокостюма зимой и при этом не слечь как минимум с простудой или ангиной в постель? Своими ритуалами они говорят нам о том, что возможно все, главное - подойти к делу с толком и расстановкой.Фото: предоставлено героями публикации