В Улан-Удэ ТГК-14 выступила против многодетных

В Октябрьском районном суде города Улан-Удэ начался беспрецедентный процесс. ТГК-14 пересчитала многодетной семье площадь дома и включила туда неотапливаемые метры с неподъемным долгом за отопление. Корреспондент «Номер один» лично убедился в том, что интересы малоимущих семей в Бурятии не защищаются.На заседание по взысканию с многодетной семьи нескольких сотен тысяч рублей ТГК-14 отрядила аж двух юристов. Видимо, тема была настолько тяжелой для локальной энергомонополии, что понадобилась консолидация юридических сил, чтобы взыскать по суду дополнительные деньги.В начале заседания судья формально спросила участников о даче согласия на присутствие СМИ. Вопрос был задан по процедуре: несогласие никоим образом не могло повлиять на исполнение Федерального закона «О СМИ», согласно которому на открытых заседаниях судов должен обеспечиваться беспрепятственный доступ журналистов к материалам.Участники процесса согласились на присутствие (даже ТГК-14 передала решение вопроса на усмотрение суда). А вот представитель прокуратуры, которая должна была защищать законность и интересы многодетной семьи, почему-то выступила против присутствия СМИ. Мотивируя это тем, что якобы у семьи ответчика есть несовершеннолетние дети.Возможно, неопытный представитель надзирающего органа просто не разобралась: СМИ, создавая общественный резонанс по защите интересов многодетных семей, помогают в деле обуздания аппетитов монополий. И прокуратура как бы должна идти в этом же ключе.В итоге судья, откликнувшись на мнение представителя прокуратуры, запретила присутствие журналиста на заседании, но оставила его в зале просто как гражданина. Запретив видео- и аудиозаписи. Тем не менее ручкой и блокнотом судебный пристав, к счастью, не запретил пользоваться.На суде представители ТГК-14 вновь озвучили свои претензии: семья Андрея и Марины Дедюк живет в доме, где у них есть общая площадь, за которую им начислили дополнительные платежи. Три года назад, когда в дом заселилась семья, ТГК-14 с них брала меньше. Теперь - больше.Это инспектор вдруг «обнаружил». То есть много лет считали, и вопросов не возникало, а потом начали у всех «поднимать» техпланы помещений и доначислять. Ведь никакой инспектор лично в доме не был, с линейкой углы не замерял.Кстати, в ТГК не собираются разбираться, идет или нет тепло к каждому квадратному метру дома - они теперь стали брать общую площадь дома и начислять оплату за нее.Семья Дедюк стала известной после того, как в январе 2022 года по федеральным новостям прошла информация: «В Бурятии впервые за современную историю у матери одновременно родились сразу четыре ребенка! Три мальчика и девочка».Рождение четверни у одной матери произошло в первый раз за историю современной Бурятии. Региональные власти не оставили без поддержки семью: им выделили субсидию на приобретение жилплощади. Ведь, согласно республиканскому законодательству, если в семье одновременно рождается больше трех малышей, то они могут получить субсидию на улучшение жилищных условий. При этом на каждого члена семьи должно приходиться 18 кв. м. Поскольку на период рождения четверни у семьи уже было три человека, то по закону в семье Дедюк должен быть дом немаленьких размеров.И таким был дом, в котором вынужденно проживала семья Дедюк, подчеркиваем, вынужденно, чтобы не вылететь из региональной программы. Напомним, что дома больше 100 квадратных метров в Бурятии в целом довольно накладно обслуживать в зимний период в связи с дороговизной услуг ТГК-14. Да и без них дрова и электроэнергия недешевы. В итоге семья переселилась в п. Светлый - в дом, подключенный к сетям ТГК-14. В 2021 году они заключили договор на теплоснабжение с ТГК-14, по которому семья ежемесячно оплачивала квартплату исходя из площади в 389 кв. м.«ТГК-14 считала нам по нормативу, согласно техпаспорту, где при общей площади 389 кв. м отапливаемая площадь, как указано в документе - 231 кв. м. А неотъемлемым был капитальный гараж - пристрой к дому. Это и «присоединила» ТГК-14 к отоплению. А также подвал, где находится элеваторный узел с трубами в полной изоляции, - сообщил Андрей Дедюк. - Если раньше я ежемесячно платил 9 000 рублей, то теперь почти 23 000 рублей в месяц круглый год».По его словам, «любые изменения договоров имеют силу только с согласия обеих сторон, дополнительных соглашений не предоставлялось». Как заявил на суде ответчик, истец, по сути, отвергает договорные отношения, поскольку получается, что какой-то инспектор что-то там пересчитал и вы теперь начисляете по совершенно другим площадям.Как следствие, подача иска ТГК-14 против самой знаменитой многодетной семьи. Выступивший на суде свидетелем улан-удэнский эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев сообщил, что поначалу энергетики насчитали дополнительно многодетной семье за три года сумму в 307 000 рублей.Эту разницу они высчитали по нормативу, умноженному на тариф и площадь. Однако, по его словам, они сразу же ошиблись, естественно, в сторону увеличения. Ведь в прошлые годы тариф был ниже. В итоге энергетики на втором заседании ошибку признали, снова пересчитали и уменьшили сумму до 274,9 тыс. рублей.«Но и эти деньги не должны взыскиваться с семьи Дедюк», - убежден Владимир Афанасьев.По его словам, это не единственный случай с жалобами населения на неудовлетворительную работу ТГК 14. При определении норматива потребления считается не общая площадь, а отапливаемая, не подвалы или коридор. Методика расчетов несовершенна и завышена. Семья Дедюк не то что недоплачивает, она переплачивает почти в два раза, полагает эксперт.Как отметил Владимир Афанасьев, помимо неверных расчетов и перерасчетов, ТГК-14 использует температурный график, который ниже, чем в прошлые годы. Он написал заявление в прокуратуру Железнодорожного района, и надзирающее ведомство провело проверку по несоблюдению ПАО «ТГК-14» температурного графика отпуска тепловой энергии.В связи с этим, как отметил он, в настоящее время в отношении ресурсоснабжающей организации решается вопрос о возбуждении административного дела по статье КоАП РФ - нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей. Кроме этого, в целях устранения нарушения законодательства о теплоснабжении руководителю филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» внесено представление.Между тем менеджмент ТГК-14 продолжает делать ставку на рост прибыли. Согласно опубликованной ТГК-14 отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) за девять месяцев 2024 года, выручка в январе-сентябре составила 12,51 млрд рублей (+14,5% к аналогичному периоду 2023 года). Чистая прибыль выросла на 38,6% - до 713 млн рублей.Если обратить внимание на картотеку судебных дел, можно заметить, что юристы компании чуть ли не «дуплетом» ходят по судам, пытаясь дополнительно взыскать по несколько сотен тысяч рублей с дома. Случай этот ведь не единичный - демонстрируется системный подход, который может принести компании в масштабах всего города многомиллионные суммы дополнительно.Заседание суда в итоге перенесли. Далее выступить должны представители Муниципальной жилищной инспекции (МЖИ), которые ранее уже высказывали свою позицию. Дополнительные начисления и перерасчеты населению по неотапливаемой площади недопустимы. Ведь и так доля затрат на услуги ЖКХ в Бурятии крайне велика после прошлогоднего подорожания тепла почти на 11%.Комментируя иск ТГК-14, улан-удэнский юрист Виктор Егоров отметил, что «считать за отапливаемую площадь помещение рядом пристроенного капитального гаража, неотапливаемого, это полный абсурд». По его словам, наоборот, дополнительная капитальная пристройка к дому не потребляет, а сохраняет часть подаваемого тепла, поскольку в противном случае внешняя среда это тепло отнимала бы. А так конструкция его задерживает, работая как буфер.- Методики, по которым в ТГК-14 считают потребление теплоэнергии и предъявляют счета населению, устарели, их необходимо менять, поскольку страдают обычные потребители, - подчеркнул он. - По стандартам температура в отапливаемых жилых помещениях не должна быть меньше 20 градусов. Проведите выездное заседание, и если в неотапливаемом гараже будет плюс пять, то это значит, что услуга не оказывается и дополнительные начисления отклоняются.Но пока суд да дело, в подобной вопиющей ситуации могут оказаться многие жители Улан-Удэ. Когда жители частного сектора, годами платившие одну сумму, теперь будут вынуждены платить в несколько раз больше.И настала пора объединить усилия, чтобы совместно в том числе с муниципальной жилищной инспекцией Улан-Удэ противостоять аппетитам энергетического гиганта, нависающего сегодня над двумя регионами - Бурятией и Забайкальским краем.Таким образным символом стимулирования рождаемости со стороны федерального и регионального правительств все это не вписывается ни в какие ворота. И показывает истинную сущность менеджмента ТГК-14 по отношению к курсу по повышению рождаемости, который заявляется на всех уровнях государственного управления.