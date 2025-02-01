В Улан-Удэ начались музыкальные облавы

Владелец ресторана «Густоф» Владимир Фоменко столкнулся с ситуацией, которая стала для него полной неожиданностью. Представители организации ООО «Российское Авторское Общество» (РАО) пришли в его заведение и заявили, что за каждую мелодию, звучащую в стенах ресторана, владелец обязан платить. Причем не за композиции, а за квадратные метры озвучиваемой площади помещения.10 сентября 2024 года Владимир Фоменко получил «уведомление о необходимости соблюдения закона и урегулирования ситуации, связанной с использованием объектов авторских прав. ООО «РАО» любезно уведомило ресторатора о том, что 7 сентября в помещении его ресторана «зафиксировано публичное исполнение 11 музыкальных произведений».Среди них, к примеру, такие как Delusion (исполнитель Francesco Ricci), No home (исполнитель Sascha Braemer), Gorgeous (исполнитель Ash) и др.РАО обратило внимание предпринимателя на то, что «публичное исполнение произведения без согласия автора не допускается. РАО на основании статьи ГК РФ получило государственную аккредитацию на осуществление прав как российских, так и иностранных правообладателей при публичном исполнении музыкальных произведений на территории РФ. Наряду с правообладателями, напрямую заключившими договоры о передаче полномочий по управлению правами, РАО представляет интересы правообладателей, с которыми такие договоры не заключены».Размер компенсации в пользу правообладателей при ее взыскании в судебном порядке составит 220 000 рублей. Из расчета 20 000 рублей за каждое произведение.«Учитывая неизбежность материальных и иных убытков каждой из сторон при судебном развитии событий, предлагаем урегулировать ситуацию, заключив лицензионный договор с РАО».Хозяин ресторана, получив уведомление, был обескуражен и удивлен тем, что должен платить за фоновую музыку в его заведении. Свое мнение по поводу происходящего бизнесмен выразил на своей странице в соцсети.- Концепция нашего заведения - «вечерний ресторан». Место, где люди собираются, чтобы отметить важные события, насладиться атмосферой, вкусной кухней и приятными напитками. В ресторане осуществляется сопровождение фоновой и танцевальной музыки посредством сети Интернет, выступления музыкальной группы в пятницу и субботу, а также деятельность караоке, - пишет ресторатор. - 7 сентября представители организации ООО «Российское Авторское Общество» пришли в заведение и заявили, что за каждую мелодию, звучащую в стенах ресторана, мы обязаны платить.И удивляется тому, что РАО вправе осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми лицензионные договоры заключены, равно как и в пользу тех, с кем таковые не заключены.- По мне это равносильно тому, что ресторан принял бронирование от человека на определенный день, но при попытке отказа от бронирования он вправе требовать с человека оплаты в размере среднего чека, помноженном на количество человек, заявленных при бронировании, - поясняет Владимир Фоменко.РАО, по словам Владимира, рассчитывает оплату за музыкальные произведения согласно квадратным метрам территории по договору аренды и плану БТИ, а не по посадочным местам и количеству оборудования, которое воспроизводит звук.Так, для отелей предусмотрена ставка с оплатой 13 рублей за один номер в месяц, а для ресторана - 37 рублей за один квадратный метр площади.- В моем случае общая вменяемая ООО «РАО» площадь составляет 703,2 кв. м вместе с подсобными, туалетными, гардеробными, складскими, производственными и другими, не относящимися к зоне обслуживания помещениями. По мнению ООО «РАО», мы обязаны заключить три договора и ежемесячно оплачивать авторские вознаграждения в размере: ООО «Российское Авторское Общество» - 703,2 кв. м * 37 руб. = 26 018,4 рубля в месяц; «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» - 703,2 * 50 руб. = 35 160 рублей в месяц; «Объединенные Караоке Системы» - 3 500 рублей в месяц. Общая суммарная оплата составит 61 478,4, - рассказывает предприниматель.Платежи за использование музыкальных произведений Владимир называет «платой за воздух». По его словам, эти платежи равнозначны сумме всех обязательных взносов за обслуживание ресторана: интернет-провайдер, сервисное обслуживание пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы безопасности и охраны предприятия, программное обеспечение, бухгалтерию и пр.- А если посчитать сумму «воздуха» в разрезе года, то это почти равнозначно налоговым отчислениям, которые оплачивает мое предприятие в бюджет страны. Но я хотя бы понимаю, за что, на что и с чего плачу налоговые отчисления, - объясняет свою позицию Владимир Фоменко.Бизнесмен говорит, что «ресторан - это не концерты, не шоу-бизнес. Мы создаем атмосферу для гостей, а музыка - лишь фон, за который не должны взиматься такие космические суммы. Для нас музыка - как специи в блюде: они создают настроение, но не являются основным продуктом.Надеясь разобраться с недоразумением в виде обязательных платежей, которые вменило РАО, Владимир обратился в министерство культуры республики, минпромторг, а также к бизнес-омбудсмену. От министерств предприниматель получил ответы, в которых говорится о том, что действия РАО обоснованы.Также Владимир обратился на прямую линию президента РФ Владимира Путина и к главе Бурятии Алексею Цыденову. Кроме того, ресторатор попросил своих коллег рассказать о том, кто сталкивался с подобной ситуацией и как с ней боролся.На просьбу Владимира поделиться грустным опытом откликнулись несколько человек.«Неприятные деятели. Сталкивался не раз, когда работал на радио. Они еще тогда, лет шесть назад, говорили, что вскоре пойдут по всем барам, ресторанам и кафе выставлять счета за играющую фоновую музыку. Тогда это казалось абсурдом».«Честно говоря, просто какой-то рэкет, причем не от государства, а от какой-то организации».«Сейчас жду повестку в суд по этой же теме. Предупредил своих коллег по району, они тоже были не в курсе».История Владимира Фоменко не уникальная. На днях Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск на 300 000 рублей к подрядчикам «Сочи Парка».РАО выдвинуло исковые требования к музыкальным композициям, использованным в шоу, которое проводила на территории «Сочи Парка» подрядная организация.Таким образом, можно сказать, что для РАО отстаивание прав авторов на воспроизведение их песен - своего рода бизнес. Чтобы убедиться в этом, наше издание обратилось к опытному медиаюристу и адвокату Галине Антонец.- Если в заведении (ресторан, бар и пр.) фоном звучит музыка, то, согласно сложившейся судебной практике, рестораторы должны за нее платить. Более того, если включаете радио, а оно, в свою очередь, также платит правообладателям за использование произведений, вы также должны платить, - говорит она.Логика судов такова, что с помощью музыкальных произведений рестораторы создают определенную атмосферу и зарабатывают деньги. Также это касается тех случаев, когда в заведении играет живая музыка. К примеру, исполнитель играет на саксофоне или фортепиано, тем самым он воспроизводит чье-то произведение, то это тоже должно оплачиваться.Как показывает практика, судебная перспектива у таких дел, когда предприниматель пытается оспорить штраф, негативная.- Можно сказать, что это узаконенный «шантаж»: когда приходят, предъявляют огромную сумму штрафа, пугают, но предлагают заключить договор, по которому оплачивать за использование произведений можно будет меньше той суммы, которую они грозятся предъявить в суде, - констатирует медиаюрист и адвокат.Однако, даже если дело дойдет до суда, предприниматель с помощью юриста по авторским правам имеет хорошие шансы снизить сумму штрафа.- Какие варианты есть у предпринимателя? Можно заключить договор не с РАО, а с другими компаниями, так как они не единственные, кто занимается такой деятельностью. Все это можно сделать дешевле и платить не 60 000 в месяц, а 10 000. Другой вариант - покупать специальные лицензированные диски и включать в заведении их, - подытоживает Галина Антонец.Если в Улан-Удэ появился представитель РАО, можно не сомневаться в том, что аналогичные иски получат и другие заведения.К сожалению, у многих предпринимателей нет культуры понимания того, что авторские права существуют и за них нужно платить. Не бывает использования авторских произведений без оплаты.Таким образом, борьба за хорошую идею, за права авторов превратилась в доходную деятельность и в достаточно неплохой бизнес. Подводя итоги, получается, что эта сфера будет лишь развиваться, так как авторское общество выигрывает суды.