По поддельным правам жительница Бурятии ездила более трех лет

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. Женщине может грозить реальное заключение.

Как рассказали в суде Баунтовского района, в октябре 2024 г. патруль ДПС остановил автомобиль подсудимой.

- Женщина предъявила водительское удостоверение, однако в ходе проверки по базе данных ГИБДД было установлено, что водительское удостоверение с таким номером имеется, но выдано на имя другого человека, проживающего в Москве. Между тем, как данной гражданке водительские права вообще не выдавались, поясняют в суде.

Нарушительница призналась, что поддельное водительское удостоверение она приобрела в 2021 году в Улан-Удэ у незнакомца, с которым она договаривалась через мессенджер. По данному факту возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления ей грозят либо принудительные работы, либо лишение свободы.

Фото: loon.site