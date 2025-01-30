Улететь на север Бурятии станет проще

С 3 февраля по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск увеличится. Как сообщили в республиканском Минтрансе, дополнительные вылеты вводятся по пятницам и субботам.Также с 27 февраля увеличится число рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо. Полёты в этом направлении и обратно будут выполняться по средам, четвергам и пятницам.Как отметили в Минтрансе, в 2025 году на субсидирование этих маршрутов из бюджета Бурятии выделят 107 млн рублей. Благодаря этому жители Северо-Байкальского и Муйского районов, города Северобайкальск, участники СВО и льготные категории граждан могут приобрести субсидированные билеты по цене 6800 (Улан-Удэ - Нижнеангарск) и 7700 рублей (Улан-Удэ - Таксимо). При этом коммерческий тариф по данным маршрутам составляет 11190 и 14000 рублей соответственно.