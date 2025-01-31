Ветеран СВО из Бурятии получил электроприводную кресло-коляску

Ветеран СВО из Бурятии при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» получил электроприводную кресло-коляску повышенной проходимости и кресло-коляску для занятий спортом

- Николай вернулся домой с тяжелым ранением: в ходе выполнения боевой задачи, он получил травму позвоночника. Боец обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии, где на сопровождение его взяла социальный координатор Ольга Батоева. Она оказала содействие ветерану в назначении мер социальной поддержки и получении денежных выплат, - рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

После этого, Ольга помогла Николаю со сбором документов для подачи заявки на получение технических средств реабилитации. Ветеран уже получил электроприводную кресло-коляску повышенной проходимости и кресло-коляску для занятий спортом.

Теперь Николай сможет самостоятельно передвигаться, ездить в магазин и заниматься своими делами. За счет высокой проходимости, коляска позволяет перемещаться в труднодоступных местах, вне дома, а также обладает специальным шагающим механизмом, который может преодолевать лестницы, бордюры и другие препятствия.

В доме, где проживает Николай, комиссия провела обследование на адаптацию жилого помещения под нужды инвалида. В ближайшее время дом будет оборудован всем необходимым — от датчиков воды до системы «Умный дом».

В марте ветеран отправится на лечение в реабилитационный центр «Огонек». Николай планирует развивать свое фермерское хозяйство и обучаться спортивной пулевой стрельбе. Социальный координатор всегда на связи со своим подопечным и помогает оперативно решать проблемные вопросы.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии