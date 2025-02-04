В детских садах Улан-Удэ остается много свободных мест

По итогам комплектования в детских садах города остаются вакантные места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, сообщил комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ.

- Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание, что ключевую роль играет указанная вами желаемая дата зачисления (ЖДЗ). Именно с этого момента система начнёт рассматривать вашего ребёнка для зачисления. Напоминаем, что вы можете выбрать и указать в электронной карточке ребёнка до пяти желаемых детских садов, - пояснили в администрации города.

Зачисление в муниципальный детский сад возможно при наличии свободных мест в нужной возрастной группе, которая определяется на 1 сентября (дети, рожденные до и после 1 сентября одного года, относятся к разным возрастным категориям). Комплектация групп будет продолжаться до полного заполнения всех свободных мест.

Со списком вакантных мест в детских садах города Улан-Удэ можно ознакомиться здесь (https://vk.com/wall-162036671_14149).

По интересующим вопросам Вы можете обратиться: 8(3012) 21-45-59 или 21-11-03, 22-12-71, 21-68-09.

Комитет по образованию: приемные дни (вторник и четверг), кабинет 6 «г», улица Советская, 23.

Фото: Номер один