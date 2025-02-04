Общество 04.02.2025 в 11:50

В Бурятии недоучившуюся студентку оштрафовали почти на полмиллиона

Девушка нарушила условия договора о целевом обучении
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии недоучившуюся студентку оштрафовали почти на полмиллиона
Фото: архив «Номер один»
Баунтовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Читинской медакадемии к бывшей студентке. Вуз потребовал взыскать с девушки штраф за неисполнение обязательств по договору целевого обучения.

Как сообщили в пресс-службе суда, в августе 2020 года девушка поступила в медакадемию по целевому договору. По его условиям, она должна была закончить обучение, а потом три года отработать врачом в Баунтовской ЦРБ. Но в 2023 году студентка отчислилась по собственному желанию, тем самым нарушив договор.

В суде отметили, что в случае нарушения условий договора о целевом обучении человек должен заплатить штраф в размере расходов бюджета, потраченных на его обучение в вузе. Штраф выплачивается образовательному учреждению. Таким образом, иск Читинской медакадемии был удовлетворен.

По решению суда с бывшей студентки в пользу вуза взыскан штраф в размере 415 400 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 12 885 рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
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