В Бурятии недоучившуюся студентку оштрафовали почти на полмиллиона

Баунтовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Читинской медакадемии к бывшей студентке. Вуз потребовал взыскать с девушки штраф за неисполнение обязательств по договору целевого обучения.Как сообщили в пресс-службе суда, в августе 2020 года девушка поступила в медакадемию по целевому договору. По его условиям, она должна была закончить обучение, а потом три года отработать врачом в Баунтовской ЦРБ. Но в 2023 году студентка отчислилась по собственному желанию, тем самым нарушив договор.В суде отметили, что в случае нарушения условий договора о целевом обучении человек должен заплатить штраф в размере расходов бюджета, потраченных на его обучение в вузе. Штраф выплачивается образовательному учреждению. Таким образом, иск Читинской медакадемии был удовлетворен.По решению суда с бывшей студентки в пользу вуза взыскан штраф в размере 415 400 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 12 885 рублей. Решение еще не вступило в законную силу.