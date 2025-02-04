Жителю Бурятии помогли вернуть украденные мошенниками деньги

Улан-удэнские оперативники в ходе расследования исчезновения денег со счета горожанина вышли на двух мошенников. Ими оказались подруга-собутыльница потерпевшего и один из работников ломбарда.

Как рассказали в полиции, 51-летний потерпевший в середине октября прошлого года в течении нескольких дней распивал спиртное со своей знакомой. В процессе употребления алкоголя он давал ей свой телефон, чтобы та могла рассчитываться бесконтактным способом за покупки алкоголя и продуктов. Однако в последующем женщина стала пользоваться телефоном собутыльника с той же целью, но уже без его согласия, таким образом похитив у него 21 тысячу рублей.

- Когда деньги на счете участника застолья закончились, она с помощью гаджета оформила на его имя кредит на сумму 15 тысяч рублей, а позднее пришла в скупку, чтобы сдать мобильник.

Увидев дорогой телефон продавец усомнился, что он принадлежит ей и сказал, что отдаст гаджет только хозяину. Тогда для убедительности девушка назвала пароли от экрана блокировки и входа в онлайн-банкинг, однако это не помогло, и она покинула ломбард.

В это время посмотреть устройство и ознакомиться с его функционалом попросил 19-летний приятель работника скупки и услышав до этого пароли оформил на имя владельца телефона кредит на сумму в 300 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Гаджет он вернул товарищу, а тот спустя некоторое время — клиентке, при очередном её визите.

Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны совершившие противоправные деяния собутыльница потерпевшего и молодой человек. Последний в настоящее время привлекается к уголовной ответственности еще за три имущественных преступления.

Фото: loon.site