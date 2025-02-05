У дельцов Бурятии изъяли более 30 тысяч литров паленого алкоголя

В рамках противодействия организованной преступности в 2024 году в Бурятии пресекли деятельность шести преступных групп. Их незаконная деятельность базировалась на рубках леса, игорном бизнесе, хищении бюджетных средств и обороте контрафактного алкоголя.

У фигурантов, связанных с оборотом контрафактной алкогольной продукции оперативники изъяли свыше 30 тысяч литров «паленого» алкоголя, 8 дорогостоящих транспортных средств общей стоимостью более 18 млн рублей, 437 тысяч рублей, вырученных в результате противоправной деятельности, а также оборудование по розливу и производственная тара.

- По итогам 2024 года было также завершено расследование уголовных дел в отношении 11-ти активных участников организованных преступных групп. Они занимались незаконными рубками в Иволгинском и Баргузинском районах и причинили лесному фонду ущерб на сумму более 87 млн рублей. У подозреваемых было изъято 11 единиц тяжелой техники, а также три дорогостоящих автомобиля, - рассказали в МВД республики.

Также силовики пресекли незаконную деятельность 11 игорных заведений. Все игровое оборудование по решению суда было уничтожено.

В МВД отметили, что особое внимание уделялось вопросам установления имущества фигурантов в целях дальнейшего возмещения причиненного вреда.

- Сумма ущерба от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2024 году увеличилась в 3 раза и составила свыше 409 млн. рублей. Из них на настоящий момент возмещено более 314 млн и работа в данном направлении продолжается, - подытожили в ведомстве.

Фото: loon.site