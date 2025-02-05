Общество 05.02.2025 в 17:49

Ездить по центру Улан-Удэ станет труднее

Там ограничат движение еще на одной улице
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Текст: Андрей Константинов
Ездить по центру Улан-Удэ станет труднее
В Улан-Удэ сегодня вечером начнут ограничивать движение транспорта по ул. Каландаришвили - от ул. Смолина в направлении ул. Ленина. Как пояснили в мэрии города, это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры. Работы здесь продлятся ориентировочно до начала июня.

«Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничат движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся. Будет закрыт для горожан пешеходный переход возле улицы Смолина – он обозначен на схеме фиолетовым. Вместо него строители обустроят временный переход у детского сада. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда этого участка дороги», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.

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