Ездить по центру Улан-Удэ станет труднее

В Улан-Удэ сегодня вечером начнут ограничивать движение транспорта по ул. Каландаришвили - от ул. Смолина в направлении ул. Ленина. Как пояснили в мэрии города, это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры. Работы здесь продлятся ориентировочно до начала июня.«Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничат движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся. Будет закрыт для горожан пешеходный переход возле улицы Смолина – он обозначен на схеме фиолетовым. Вместо него строители обустроят временный переход у детского сада. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда этого участка дороги», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.