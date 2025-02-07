Общество 07.02.2025 в 16:12

В Улан-Удэ презентуют книгу о воинах-афганцах Бурятии

Мероприятие пройдет 14 февраля в Национальной библиотеке
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ презентуют книгу о воинах-афганцах Бурятии

14 февраля в Национальной библиотеке пройдет презентация книги «Ровесникам, ушедшим в бой. Воины-афганцы Бурятии» (возрастное ограничение 12+). Над изданием работал Герман Намжилов, а также соавторы – Игорь Россихин и Александр Хунтеев.

В новом издании авторы собрали актуальный список воинов-афганцев, также в книге можно найти раздел, посвященный участникам специальной военной операции в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях и территории бывшей Украины.

Книга содержит воспоминания очевидцев, информацию о деятельности Российского Союза ветеранов Афганистана и Специальных военных операций по увековечиванию памяти участников Афганской войны.

Издание будет интересно читателям разных возрастов: юношам – будущим защитникам Отечества, а также ветеранам афганской войны и тем, кто интересуется историей России.

На презентации подробнее расскажут о подготовке материалов, печати книги, героях-воинах, о музыке и гимне афганцев Бурятии, поговорят о патриотическом воспитании, а студенты и школьники прочтут стихотворения на русском и бурятском языках.

В мероприятии примут участие ветераны-афганцы, которые стали героями книги.

Презентация пройдет 14 февраля в 16:00 в Литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Республики Бурятия (3 этаж).

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: Национальная библиотека РБ

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