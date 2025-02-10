Общество 10.02.2025 в 15:09

В Улан-Удэ родилась 30-сантиметровая девочка

Ее вес составил всего 650 грамм
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ родилась 30-сантиметровая девочка

В перинатальном центре Улан-Удэ поздравили родителей новорожденных богатыря и дюймовочки. Крупный мальчик родился весом почти 5 кг при росте 54 см, а вот крохотная девочка – всего 650 грамм и 30 см.

- От всей души поздравляем родителей с рождением замечательных малышей! С 1 по 9 февраля у нас произошло настоящее чудо – 116 семей пополнили свои ряды новыми членами, а всего на свет появилось 118 маленьких ангелочков, среди которых 64 мальчика и 54 девочки, - сообщили в перинатальном центре.

Особо отметили, при этом, маленького богатыря, который появился на свет 5 февраля.

- Этот крепкий мальчуган стал самым крупным новорожденным этого периода, ведь он весил целых 4 490 граммов при росте 54 сантиметра. А вот самой маленькой нашей крошкой стала девочка, которая родилась 4 февраля. Её вес составил всего 650 граммов, а рост – 30 сантиметров, - добавили акушеры.

Самый «урожайный» день выпал на 5 февраля. В этот день родилось сразу 23 малыша, из них 13 мальчиков и 10 девочек.

Фото: loon.site

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