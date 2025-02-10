Общество 10.02.2025 в 16:32

Бурятская сельхозакадемия и Центр ядерной медицины получили премию «Звезда Дальнего Востока»

Награды вручал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятская сельхозакадемия и Центр ядерной медицины получили премию «Звезда Дальнего Востока»

Премии «Звезда Дальнего Востока» были удостоены житель и две организации из Бурятии. Награждение состоялось в пятницу, 7 февраля, в правительстве России. Награду вручил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель жюри премии Юрий Трутнев.


В номинации «Гектар Победы» был отмечен житель Улан-Удэ Михаил Андреевский.

Он с семьей взял землю по программе «Гектар» и открыл площадку для занятий стрельбой и игр в пейнтбол. Он получил два участка – на 4,5 и на 3 гектара в районе поселка Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. В рамках проекта он открыл клуб «Охотник», на одном из участков которого размещен официальный полигон для стрельбы. На нем тренируются в том числе бойцы СВО.

Победителем в другой номинации «Вузы для СВО»  стала Бурятская государственная сельхозакадемия им. В.Р. Филиппова (БГСХА).

Студенты и преподаватели академии с первых дней активно помогают участникам СВО. Ученые БГСХА разработали функциональные продукты питания, незаменимые в сложных боевых условиях - сушёная говядина «борсо», чайный напиток, сушеный творог с добавлением лекарственных трав «аарул», кисель из смородины, облепиховое масло и многое другое.

Кроме того, в 2024 году БГСХА получила патент на «Антибактериальную стельку для обуви», выполненную из технической конопли и обладающую уникальными свойствами.

– Наш вуз второй год подряд становится победителем в номинации «Вузы для СВО» премии «Звезда Дальнего Востока». Это, конечно, высокая оценка, прежде всего, для нашего коллектива, студентов и преподавателей. Хочу поблагодарить своих коллег, студентов за совместную работу по поддержке наших бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, – сказал ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.

В номинации «Технологические новации» победителем стал Центр Ядерной медицины Улан-Удэ.

Напомним, учреждение является первым в Бурятии Центром ядерной медицины полного цикла, оснащен высокотехнологичным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. В центре проводят раннюю диагностику и динамическое наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями.


Для справки:

Премия «Звезда Дальнего Востока» создана для того, чтобы показать общественности активных граждан — звезд Дальнего Востока, популяризировать доброту и взаимопомощь в сложный для страны момент. Цели премии – поддержка и поощрение лучших практик в экономике, сплочение государства, общества и бизнеса, привлечение внимание широкой аудитории к реализуемым проектам по поддержке участников специальной военной операции.

 

Фото: правительство Бурятии

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