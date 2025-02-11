Предпринимателя в Бурятии осудили за привлечение к труду мигрантов

Предприниматель из Бурятии нанял для работы двух иностранцев, которые занимались чистовой отделкой в строящемся многоквартирном доме, но не стал заморачиваться законностью вопроса. Оказалось, что с документами иностранцев было не все «чисто» и ответ держать за это пришлось их нанимателю перед судом.

Как рассказали в службе судебных приставов республики, трудились мигранты в Забайкальском крае.

- В ходе рейда сотрудниками МВД было установлено, что у иностранцев нет патента на осуществление трудовой деятельности на территории региона. За допуск иностранных граждан к трудовой деятельности с нарушением существующего законодательства предпринимателя признали виновным незаконном привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранцев. Суд назначил ему штраф в 250 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по РБ.

Для принудительного исполнения решения суда исполнительные листы были направлены в службу судебных приставов республики. Банковские счета должника арестовали и взыскали сумму задолженности в полном объеме. Деньги были перечислены в доход государства.

Фото: loon.site